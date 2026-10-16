Десятилетиями на одних надеждах: Таубе указал на хроническую проблему здравоохранения
Дополнительные 10 млн евро, выделенные правительством на медицинские услуги, не покрывают всех потребностей здравоохранения. Об этом в интервью программе TV3 "900 sekundes" заявил член правления Латвийского общества врачей Марис Таубе, раскритиковав действующую систему финансирования.
"Эта сумма, конечно, всего не покрывает. Система десятилетиями была странной: мы перерабатываем, выполняем больше работы, а затем в конце года надеемся, что нам что-нибудь выделят. Это плохая практика", - сказал Таубе.
Как сообщалось, в сентябре правительство поддержало выделение дополнительных 10 млн евро из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи". Деньги предназначены для оплаты медицинским учреждениям услуг, фактически оказанных пациентам за первые шесть месяцев 2026 года сверх первоначально запланированного объема.
Объем медицинской помощи определяется не только предусмотренным финансированием, но и реальной потребностью жителей в лечении. Дополнительные средства позволят покрыть расходы учреждений на уже оказанные услуги и обеспечить непрерывность медицинской помощи.
Из общей суммы 6,56 млн евро предусмотрены для оплаты стационарной помощи, оказанной сверх установленного договорами объема. Еще 2,39 млн евро направлены на покрытие расходов на дополнительные медицинские манипуляции, 601,5 тысячи евро - на оплату по системе диагностически связанных групп (DRG), а 443,4 тысячи евро - на медицинские изделия и имплантируемые материалы.
Наиболее значительные расходы возникли в таких сферах, как интенсивная терапия, психиатрическая помощь, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, лучевая терапия и химиотерапия, диагностика и лечение туберкулеза, хирургическое лечение заболеваний и травм позвоночника.
Данные свидетельствуют о росте спроса на оплачиваемые государством медицинские услуги. Это указывает на необходимость увеличения государственного финансирования как для обеспечения финансовой устойчивости лечебных учреждений, так и для доступности услуг и своевременного лечения пациентов.