Даугавпилс отстоял в Конституционном суде ограничения для игровых залов
Конституционный суд (КС) признал соответствующими Конституции ограничения на организацию азартных игр на административной территории Даугавпилса. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщила председатель КС Ирена Куцина. Суд пришел к выводу, что ограничения снижают вероятность незапланированного посещения игрового зала и риск игровой зависимости, сохраняя при этом возможность организовывать азартные игры в других местах города.
Почему суд поддержал ограничения
КС признал, что самоуправление вправе определять места и территории, где организация азартных игр запрещена. При этом необходимость запрета должна быть обоснована особенностями конкретных мест и территорий. Суд убедился, что Даугавпилсская дума выполнила это требование, оценив назначение зданий и потоки людей рядом с ними. Выбор расстояния в 150 метров также признан обоснованным.
Суд подчеркнул, что доступность игровых залов - один из факторов, способствующих развитию зависимости от азартных игр. Азартные игры могут причинять вред финансовому положению и психическому здоровью человека, создавая неблагоприятные последствия и для его семьи. Ограничение размещения игровых залов рядом с жильем и зданиями, которые люди часто посещают в повседневной жизни, снижает вероятность спонтанного визита.
Как пояснил суд, возможный переход игроков к азартным играм в интернете не меняет вывода о том, что ограничение помогает защищать людей от негативного влияния азартных игр. Усиленный контроль игровых залов и расширение возможностей проведения досуга также не могут заменить ограничения доступности азартных игр. Эти меры должны применяться одновременно.
Полного запрета на азартные игры в городе нет
КС подчеркнул, что регулирование не предусматривает полного запрета на организацию азартных игр в Даугавпилсе. Предприниматели сохраняют возможность работать там, где это не запрещено: в местах и на территориях, которые не являются густонаселенными, а также в трех-, четырех- и пятизвездочных гостиницах, где имеется не менее 15 номеров.
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Кроме того, азартные игры можно организовывать в отдельно стоящем общественном здании общей площадью не менее 1000 квадратных метров, которое планируется использовать исключительно как игровой зал, либо в группе помещений общественного здания общей площадью не менее 1000 квадратных метров.
Суд пришел к выводу, что польза ограничений для игроков, их близких и общества перевешивает ограничения прав предпринимателей. В данном случае достигнут справедливый баланс между ограничением права собственности, защитой прав других людей и общественным благополучием. Регулирование в целом не запрещает азартные игры полностью, а оспариваемая норма служит более широкой и долгосрочной цели - защите интересов всего общества.
По оценке КС, норма обеспечивает баланс между общественным интересом в ограничении азартных игр в местах с интенсивным потоком людей и правом предпринимателей организовывать азартные игры. Поэтому она соответствует первым трем предложениям статьи 105 Конституции.
Решение окончательное, впереди - дело об ограничениях в Риге
Решение Конституционного суда окончательное и обжалованию не подлежит. Оно вступает в силу в день опубликования.
Судья КС Яутрите Бриеде сообщила, что 27 октября суд также начнет рассматривать заявление компании Joker LTD, касающееся принятых Рижской думой обязательных правил организации азартных игр.
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Что оспаривали игорные компании
В рассмотренном деле организаторы азартных игр оспаривали норму, запрещающую организацию азартных игр в Даугавпилсе в местах, где главный вход в игровой зал находится менее чем в 150 метрах от ближайшего входа в определенные здания.
Ограничение распространяется на здания, в которых расположены учреждения самоуправления или предприятия, где самоуправлению принадлежит более 50% долей капитала. В перечень также входят церкви, молитвенные дома и другие культовые сооружения, здания с учебными заведениями, почтовыми отделениями, кредитными учреждениями, местами предоставления социальных услуг и помощи, общежитиями или учреждениями спортивного образования, а также многоквартирные жилые дома.
Заявление подали четыре коммерческие компании, имеющие лицензии на организацию азартных игр. Они считали, что оспариваемая норма лишает их права организовывать азартные игры в Даугавпилсе и тем самым ограничивает коммерческую деятельность. По мнению заявителей, это нарушает их право собственности и не соответствует первым трем предложениям статьи 105 Конституции.
Эти положения гласят: "Каждый имеет право на собственность. Собственность нельзя использовать вопреки общественным интересам. Право собственности может быть ограничено только в соответствии с законом".
Обязательные правила, определяющие места и территории Даугавпилса, где запрещено организовывать азартные игры, городская дума утвердила 31 октября 2024 года. Перед этим самоуправление приглашало жителей принять участие в опросе и высказать свое мнение об этих планах.