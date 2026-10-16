Даугавпилс отстоял в Конституционном суде ограничения для игровых залов

КС подчеркнул, что регулирование не предусматривает полного запрета на организацию азартных игр в Даугавпилсе. Предприниматели сохраняют возможность работать там, где это не запрещено: в местах и на территориях, которые не являются густонаселенными, а также в трех-, четырех- и пятизвездочных гостиницах, где имеется не менее 15 номеров.