Не волнуйтесь, дрон летает правильно.
В Латвии
Сегодня 10:20
Сегодня над Спилве можно будет увидеть летательный аппарат, похожий на дрон
В пятницу с аэродрома Спилве в Риге совершит полет пилотируемый летательный аппарат, который по своей форме может напоминать беспилотник, сообщили в Агентстве гражданской авиации.
В агентстве подчеркивают, что полет осуществляется в соответствии с установленными правилами.
Šodien, 16. oktobrī, lidojumu no Spilves lidlauka Rīgā veiks pilotējamās aviācijas lidaparāts, kas pēc formas var atgādināt bezpilota lidaparātu. CAA informē, ka šis lidojums notiek atbilstoši noteikumiem. https://t.co/baxuWSiTTI— Civilās aviācijas aģentūra (@LV_CAA) October 16, 2026