Сегодня над Спилве можно будет увидеть летательный аппарат, похожий на дрон
Фото: LETA
Не волнуйтесь, дрон летает правильно.
В Латвии

Сегодня над Спилве можно будет увидеть летательный аппарат, похожий на дрон

Отдел информации

Otkrito.lv

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В пятницу с аэродрома Спилве в Риге совершит полет пилотируемый летательный аппарат, который по своей форме может напоминать беспилотник, сообщили в Агентстве гражданской авиации.

В агентстве подчеркивают, что полет осуществляется в соответствии с установленными правилами.

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