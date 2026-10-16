Они знают о вас больше, чем кажется! Как мошенники готовят персональные ловушки
Мошенники больше не полагаются на случай: они тщательно изучают потенциальных жертв в социальных сетях и подбирают для каждого индивидуальную схему обмана. Поэтому в их ловушки все чаще попадают и молодые люди, хорошо разбирающиеся в технологиях, предупреждает руководитель отдела предотвращения мошенничества банка Citadele Лига Эверте. По данным банка, хотя ему удается выявлять и отклонять более 90% мошеннических попыток, жители по-прежнему теряют значительные суммы.
Самые крупные потери связаны с инвестиционным мошенничеством и звонками злоумышленников. В среднем ущерб для одной жертвы составляет от 5 до 20 тысяч евро в зависимости от ее финансовых возможностей.
Ошибки, которые допускают почти все
"Типичного портрета жертвы мошенничества не существует, поскольку тактика преступников все чаще основывается на индивидуальном психологическом анализе. Большую часть информации люди сами предоставляют мошенникам в социальных сетях, не осознавая последствий. Мошенники следят за нашей активностью и собирают сведения, чтобы подобрать наиболее подходящую именно для нас схему обмана", - объясняет Лига Эверте.
По ее словам, публикация у себя конкурсов по принципу "зарегистрируйся и выиграй" в Facebook или Instagram становится первым сигналом о том, что человек открыт к возможности легкого заработка. Кроме того, при регистрации участники добровольно указывают свое имя, адрес электронной почты и номер телефона. Излишняя откровенность в публикациях о месте жительства, отношениях, покупках и других подробностях позволяет мошеннику подготовить точную, персональную ловушку.
Уже при первом контакте преступник знает имя жертвы, ее актуальные интересы и другие детали. Это создает ложное чувство безопасности: человеку кажется, что ему звонит или пишет представитель заслуживающего доверия учреждения или банка. Аналогичные риски возникают и в компьютерных играх, где могут появляться всплывающие предложения, соответствующие интересам пользователя. Эксперт также предупреждает о риске сбора и продажи данных через внешне безобидные развлекательные приложения, например те, которые показывают, как человек будет выглядеть в старости, или создают фотографии в стиле диско.
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Когда мошеннику доверяют больше, чем банку
Индивидуальный подход - один из главных факторов, позволяющих мошенникам притупить бдительность и критическое мышление даже опытных пользователей. Для атаки выбирают канал связи, которым человек пользуется чаще всего, а для психологического давления используют спешку, любопытство и страх упустить возможность выгодно купить товар или вложить деньги.
Даже если кажется, что все тревожные сигналы хорошо известны, поддельное электронное письмо, например от имени Дирекции безопасности дорожного движения о якобы совершенном нарушении, может вызвать тревогу и любопытство, которые возьмут верх над осторожностью. При этом технические возможности преступников развиваются: обычные телефонные звонки все чаще сменяются видеозвонками в WhatsApp. Для убедительности мошенники используют искусственный интеллект, меняя лицо и голос, а на заднем плане размещают государственный флаг или логотип банка.
"Люди часами разговаривают с мошенниками и доверяют им больше, чем банку. Когда банк останавливает подозрительный платеж, клиенты порой становятся агрессивными, злятся, обвиняют банк и рассказывают нелепые выдумки. Иногда даже после многочасового личного разговора не удается убедить человека сказать правду и уберечь его от собственных необдуманных решений", - делится опытом работы с жертвами мошенничества Лига Эверте.
Snapchat и ловушки легкого заработка для молодежи
Эксперт отмечает: как только у ребенка или молодого человека появляется доступ к банковскому счету, он может стать жертвой мошенников или оказаться вовлеченным в их схемы. Например, среди детей встречаются случаи мошенничества при покупке и продаже товаров через аккаунты Snapchat, зарегистрированные на имя родителей. Опасаясь последствий, дети скрывают произошедшее от взрослых. Хотя потерянные суммы сравнительно невелики, это тоже мошенничество.
Особенно опасен индивидуальный подход для молодых людей, которые ищут легкий заработок. Их целенаправленно заманивают в преступные схемы: сначала обещанные деньги действительно поступают на счет, но затем появляется требование перевести их другим людям. Так молодой человек, сам того не осознавая, становится денежным мулом - посредником в перемещении преступно полученных средств. Эверте предупреждает, что участие в подобных схемах может повлечь уголовную ответственность и серьезные последствия для финансовой репутации и будущей карьеры.
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Эксперт банка также призывает не откликаться на предложения работы, предполагающие открытие нового счета в определенном банке. Общаясь с фиктивным работодателем, соискатель может сам передать ему данные доступа к интернет-банку и обнаружить обман лишь тогда, когда на его имя уже оформлено несколько быстрых кредитов.
Как защитить себя
Эксперт рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Соблюдайте цифровую гигиену. Не публикуйте в социальных сетях информацию о месте жительства, работе, школе и родственных связях. Не добавляйте в друзья незнакомцев и недавно созданные профили.
- Пользуйтесь закладками в браузере. Сохраните часто посещаемые сайты в закладки и открывайте их через этот список. Для перехода на сайты банков и государственных учреждений эксперт советует не пользоваться поиском Google: среди первых результатов могут оказаться рекламные ссылки мошенников, ведущие на страницы, похожие на настоящие.
- Установите отметку о запрете на выдачу кредитов. Чтобы снизить риск оформления нежелательных займов, в Бюро кредитной информации можно установить соответствующую отметку. Как отмечается в рекомендациях банка, при необходимости получить кредит ее можно снять.
- Проверяйте лицензию инвестиционной платформы. Прежде чем вкладывать деньги, убедитесь, что компания есть в списке лицензированных участников финансового рынка Банка Латвии. Эксперт предупреждает о рисках отсутствия правовой защиты при использовании нелицензированных платформ.
- Следите за изменениями мошеннических схем. Методы преступников быстро меняются, поэтому регулярно обновляйте знания с помощью надежных бесплатных ресурсов, например neuzkeries.lv и naudasskola.lv.
- Немедленно сообщайте банку о мошенничестве. Первые минуты и часы могут иметь решающее значение. Сначала свяжитесь с банком, затем обратитесь в полицию. Банк может принять меры для остановки операции, а расследованием преступления занимается полиция.