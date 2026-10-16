Они знают о вас больше, чем кажется! Как мошенники готовят персональные ловушки

Уже при первом контакте преступник знает имя жертвы, ее актуальные интересы и другие детали. Это создает ложное чувство безопасности: человеку кажется, что ему звонит или пишет представитель заслуживающего доверия учреждения или банка. Аналогичные риски возникают и в компьютерных играх, где могут появляться всплывающие предложения, соответствующие интересам пользователя. Эксперт также предупреждает о риске сбора и продажи данных через внешне безобидные развлекательные приложения, например те, которые показывают, как человек будет выглядеть в старости, или создают фотографии в стиле диско.