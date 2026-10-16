В Риге открыли новый автоматизированный пункт приема сточных вод

До сих пор собранные из автономных канализационных систем бытовые сточные воды в Риге можно было сдавать в двух местах – на улице Маркалнес, 22, и на территории станции биологической очистки (BAS) Daugavgrīva на улице Дзинтара, 60. Новый пункт приема на улице Даугавгривас, 101, расширяет доступность услуги, предоставляя предпринимателям дополнительную возможность выбирать наиболее удобное место сдачи сточных вод с учетом своих маршрутов.