В Риге открыли новый автоматизированный пункт приема сточных вод
Предприятие Rīgas ūdens открыло новый, полностью автоматизированный пункт приема сточных вод по адресу: улица Даугавгривас, 101. Он позволит оптимизировать маршруты перевозок и сократить время в пути.
До сих пор собранные из автономных канализационных систем бытовые сточные воды в Риге можно было сдавать в двух местах – на улице Маркалнес, 22, и на территории станции биологической очистки (BAS) Daugavgrīva на улице Дзинтара, 60. Новый пункт приема на улице Даугавгривас, 101, расширяет доступность услуги, предоставляя предпринимателям дополнительную возможность выбирать наиболее удобное место сдачи сточных вод с учетом своих маршрутов.
Главное преимущество нового пункта – полностью автоматизированный процесс приема сточных вод. Оборудование оснащено измельчителем и системой отбора проб, позволяющей проверять качество сдаваемых сточных вод и их соответствие установленным требованиям. После приема сточные воды поступают в оборудование канализационной насосной станции на улице Даугавгривас, 101, откуда перекачиваются на станцию биологической очистки Daugavgrīva.
В настоящее время Rīgas ūdens заключило 34 договора о сотрудничестве с предприятиями, предоставляющими услуги по сбору и вывозу сточных вод из автономных канализационных систем. Для действующих партнеров условия договоров и стоимость услуг не меняются. Им необходимо лишь получить карту доступа, после чего они смогут пользоваться и новым пунктом приема сточных вод.
Rīgas ūdens напоминает, что сброс собранных сточных вод в ливневую канализацию, их несанкционированный слив в колодцы бытовой канализации или в других местах за пределами официальных пунктов приема запрещен. Подобные нарушения создают угрозу окружающей среде и инфраструктуре, за них предусмотрена административная ответственность. Жителей, заметивших возможный незаконный сброс сточных вод, призывают незамедлительно сообщать об этом в муниципальную полицию или Rīgas ūdens, указывая место нарушения и, по возможности, фиксируя происходящее.
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