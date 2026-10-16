Ипотечный платеж почти не изменился за 20 лет: сколько стоит купить квартиру в Риге

Как объясняет Иевлева, покупатель, планирующий приобрести недвижимость в ипотеку, прежде всего оценивает свои возможности вносить ежемесячные платежи. Для квартир в серийных домах эти платежи наиболее доступны, что становится одним из главных факторов спроса. "Покупатели прежде всего выясняют, сколько каждый месяц придется платить банку. Для человека с доходом 1500 евро после уплаты налогов более длительный срок кредита и ежемесячный платеж в 300 евро - доступный вариант, тогда как квартира в новостройке выходит за пределы его финансовых возможностей. Если доходы со временем продолжают расти, появляется уверенность в том, что удастся справляться с платежами и в долгосрочной перспективе. Именно поэтому выбор в пользу квартиры в серийном доме определяется практическими соображениями, а именно возможностью приобрести жилье уже сейчас", - рассказывает Иевлева.