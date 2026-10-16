Ипотечный платеж почти не изменился за 20 лет: сколько стоит купить квартиру в Риге
Квартиры в серийных домах Риги стоят почти столько же, сколько 20 лет назад, но покупателям они стали доступнее, отмечают в агентстве недвижимости Latio. Спрос поддерживают и те, кто ищет жилье для себя, и те, кто рассчитывает заработать на аренде и будущем подорожании. Однако повторение сценария соседнего Вильнюса в Риге остается вопросом времени и экономических условий.
Рынок квартир в серийных домах по-прежнему обеспечивает почти половину всех сделок с жильем в Риге. До октября этого года в столице зарегистрировано 3626 таких сделок. Хотя с начала года в отдельных районах цены сделок выросли на 5-7%, нынешняя стоимость квадратного метра квартиры в серийном доме сопоставима с уровнем 2006 года. При этом возможности сегодняшнего покупателя изменились: средняя зарплата выросла в 4,5 раза, а размер ипотечного платежа остался практически прежним.
По наблюдениям агентства недвижимости Latio, высокий спрос на квартиры в серийных домах поддерживают не только потребность в собственном жилье, но и желание вложить деньги в недвижимость, а также рост цен в соседних странах, который со временем может затронуть и Латвию.
"Если посмотреть на рынок Вильнюса, где цены на недвижимость, в том числе на квартиры в серийных домах, выросли как минимум вдвое, решение приобрести жилье в Риге выглядит логичным шагом. В ближайшие годы нам тоже не избежать роста цен", - уверена Ксения Иевлева.
К покупке подталкивают и невысокие платежи по кредиту
Несмотря на развитие рынка новостроек и желание приобрести современное, качественно отремонтированное жилье, для многих квартира в серийном доме остается доступным по средствам вариантом. Анализируя цены за длительный период, Latio приходит к выводу: квартира в серийном доме в районах Риги стоит столько же, сколько 20 лет назад, - в среднем чуть менее 1200 евро за квадратный метр.
Однако это не означает, что цены все это время стояли на месте. Рынок пережил и подъем, и резкое падение после кризиса, и длительное восстановление. Сейчас рост цен на квартиры в серийных домах также остается умеренным. Например, в третьем квартале этого года средняя цена квадратного метра внутренней площади квартиры в районах на левом берегу Даугавы выросла почти на 7% по сравнению с началом года, а на правом берегу - примерно на 4%. В серийных домах в центре города цены увеличились приблизительно на 2%.
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Гораздо заметнее изменилась средняя зарплата после уплаты налогов: с 2006 года она выросла более чем в четыре с половиной раза - с 308 до 1400 евро. Если 20 лет назад платеж по ипотеке составлял бы около 90% зарплаты, то сейчас - менее 20%. Например, при покупке квартиры площадью 55 квадратных метров в одном из районов Риги с кредитом на 30 лет в размере 85% ее стоимости расчетный ежемесячный платеж в 2006 году составил бы 285 евро, а в 2026 году - 270 евро.
Как объясняет Иевлева, покупатель, планирующий приобрести недвижимость в ипотеку, прежде всего оценивает свои возможности вносить ежемесячные платежи. Для квартир в серийных домах эти платежи наиболее доступны, что становится одним из главных факторов спроса. "Покупатели прежде всего выясняют, сколько каждый месяц придется платить банку. Для человека с доходом 1500 евро после уплаты налогов более длительный срок кредита и ежемесячный платеж в 300 евро - доступный вариант, тогда как квартира в новостройке выходит за пределы его финансовых возможностей. Если доходы со временем продолжают расти, появляется уверенность в том, что удастся справляться с платежами и в долгосрочной перспективе. Именно поэтому выбор в пользу квартиры в серийном доме определяется практическими соображениями, а именно возможностью приобрести жилье уже сейчас", - рассказывает Иевлева.
Она добавляет, что именно высокие цены на новостройки перенаправляют часть спроса на серийные дома. Чтобы уложиться в бюджет, покупатели готовы пересмотреть первоначальные требования к зданию, расположению и качеству жилья. При этом предложение квартир на продажу немного сокращается, что создает предпосылки для подорожания недвижимости.
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Покупатели ждут роста цен до уровня соседних стран
Мотивация приобрести квартиру в серийном доме связана и с желанием защитить деньги от инфляции. Небольшая квартира в доме литовского проекта или хрущевке многим кажется понятным вложением: ее можно сдавать, получать регулярный доход, при необходимости покрывать из него ежемесячные платежи по кредиту, а впоследствии продать. Таким образом, покупатель рассчитывает как на доход от аренды, так и на увеличение стоимости недвижимости в долгосрочной перспективе.
Больше всего среди выставленных на продажу квартир в серийных домах приходится на так называемые литовские проекты - старые и новые. Их доля превышает 20%. Около 17% предложения составляют квартиры в кирпичных и панельных хрущевках, еще примерно столько же - в домах 602-й серии. Значительно реже в объявлениях встречаются квартиры в домах 103-й и 119-й серий, а также чешского проекта.
Хотя у многих есть опасения по поводу сроков эксплуатации серийных домов, Иевлева подчеркивает: покупатель приобретает не только саму квартиру, но в определенном смысле и ее расположение, а также возможность использовать жилье для разных целей.
"Пока в конкретном районе сохраняется спрос на аренду, а покупка квартиры в новостройке обходится слишком дорого, рынок серийного жилья будет активным. Логика проста: купить, пока цена еще кажется низкой, сдавать и дождаться момента, когда цены продажи вырастут".
За примером далеко ходить не нужно. В наиболее востребованных микрорайонах Вильнюса цены сделок с двухкомнатными квартирами в серийных домах за год выросли на 18%. При этом разница в ценах между Вильнюсом и Ригой существенна. Например, в густонаселенном и востребованном микрорайоне Жирмунай двухкомнатная квартира в доме литовского проекта выставлена на продажу по цене 3200 евро за квадратный метр. В Риге, в ближней части Пурвциемса, квартиру сопоставимой площади и состояния можно приобрести примерно за 1200 евро за квадратный метр.
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"Когда видишь, сколько стоит практически идентичная недвижимость в Вильнюсе, действительно может возникнуть ощущение, что в Риге мы пока можем купить ее сравнительно дешево. С учетом инфляции это побуждает не откладывать покупку. Однако уровень цен у соседей не означает, что недвижимость автоматически подорожает и у нас. Рост, безусловно, будет, но вопрос в том, когда: через три, пять или десять лет. В Вильнюсе и Таллине другая экономическая ситуация и иная динамика инвестиций, которые способствуют росту цен на недвижимость. Квартира в серийном доме, безусловно, является хорошим вложением и в Риге, но нужно запастись терпением", - подытоживает Иевлева.