Пятница в Латвии будет умеренно теплой, на побережье ожидаются порывы ветра.
В Латвии
Сегодня 08:44
Осень подарит Латвии солнечную пятницу: местами ожидается до +16
В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Подует слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывы будут достигать 14 метров в секунду. Во второй половине дня воздух прогреется до +11…+16 градусов.
В Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, температура воздуха достигнет +14 градусов.
Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление на уровне моря составляет от 1022 гектопаскалей в Вентспилсе до 1028 гектопаскалей в Латгале.