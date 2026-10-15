Домбрава: Латвия должна не допустить провокаций белорусского режима на своей территории

Военнослужащие Национальных вооруженных сил (НВС) пресекли попытку пересечения границы. Однако, в отличие от многих предыдущих случаев, на этот раз провокация носила особенно демонстративный и агрессивный характер. Сопровождающие угрожали латвийским военнослужащим, активно подталкивали и гнали мигрантов в сторону Латвии. В НВС подтвердили агентству LETA, что, насколько можно было судить с расстояния, у сопровождающих был пистолет.