Домбрава: Латвия должна не допустить провокаций белорусского режима на своей территории
Латвия должна обеспечить сильную Государственную пограничную охрану, современную систему наблюдения за границей и эффективную охрану восточной границы, чтобы не допустить провокаций белорусского режима на латвийской территории. Об этом после посещения границы заявил министр внутренних дел Янис Домбрава.
Как сообщили агентству LETA в департаменте стратегических коммуникаций Министерства внутренних дел, в четверг Домбрава вместе с начальником Государственной пограничной охраны (ГПО) генералом Гунтисом Пуятсом посетил подразделения Даугавпилсского управления ГПО и восточную границу страны.
"Белорусский режим продолжает использовать нелегальную миграцию как инструмент гибридной войны против Латвии. Поэтому безопасность нашей восточной границы – один из главных государственных приоритетов", – отметил министр.
Он выразил уверенность, что пограничники ежедневно в сложных условиях доказывают свою готовность решительно действовать и защищать границу Латвии.
Министр и начальник ГПО посетили центр размещения иностранцев Rauda и тактический оперативный центр Даугавпилсского управления, где ознакомились с организацией службы. Министру также представили обзор основных задач управления, результатов работы, актуальных рисков и сотрудничества с международными партнерами.
Затем состоялись посещение башни Янши и осмотр участка латвийско-белорусской границы на территории ответственности Силенского отделения пограничной охраны. Во время визита Домбрава и Пуятс обсудили текущую ситуацию с безопасностью, существующие и потенциальные угрозы, включая нелегальную миграцию и гибридные риски, а также необходимые меры по укреплению безопасности.
Как ранее сообщало агентство LETA, в начале октября агрессивно настроенные вооруженные сопровождающие в масках со стороны Беларуси пытались переправить через границу в Латвию группу нелегальных мигрантов.
Военнослужащие Национальных вооруженных сил (НВС) пресекли попытку пересечения границы. Однако, в отличие от многих предыдущих случаев, на этот раз провокация носила особенно демонстративный и агрессивный характер. Сопровождающие угрожали латвийским военнослужащим, активно подталкивали и гнали мигрантов в сторону Латвии. В НВС подтвердили агентству LETA, что, насколько можно было судить с расстояния, у сопровождающих был пистолет.
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Через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрораспределительный шкаф и украли камеры, сообщил министр внутренних дел Домбрава. Они вернулись на территорию Беларуси до прибытия подразделения пограничников.