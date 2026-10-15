Четыре дня работы, три выходных: готова ли Латвия к сокращению рабочей недели?

"Таким образом, вопрос не только в том, сколько, но и в том, как мы работаем. Возможно, вопрос не в том, выступаем ли мы за или против четырехдневной рабочей недели, а в том, при каких условиях такая модель может работать. Кому она может принести пользу и какие трудности создать? Может ли сокращение рабочего времени способствовать повышению производительности и улучшению качества трудовой жизни?" – риторически спросила Целминя.