Четыре дня работы, три выходных: готова ли Латвия к сокращению рабочей недели?
В Латвии вновь обсуждают четырехдневную рабочую неделю: смогут ли люди работать меньше, сохраняя производительность? Во время дискуссии в Рижском университете имени Страдиня (RSU) представители министерств и ученые обсудили, при каких условиях такой переход возможен и что может ему помешать.
Заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния Элина Целминя, обращаясь к участникам дискуссии, отметила, что уже сейчас люди порой распределяют рабочие часы в течение недели иначе, чем раньше. По ее словам, обсуждение рабочего времени больше не сводится только к количеству отработанных часов. Оно затрагивает производительность, здоровье, благополучие, баланс между работой и личной жизнью, привлекательность работы и рынка труда, а также конкурентоспособность экономики.
В условиях, когда нехватка работников становится все заметнее и превратилась в серьезную проблему, необходимо оценивать не только способы привлечения новых сотрудников, но и то, как эффективнее задействовать и поддерживать тех, кто уже работает. Целминя призвала создавать более благоприятную рабочую среду, в которой люди готовы трудиться не только в строго установленные часы, но и в более гибком режиме.
"Таким образом, вопрос не только в том, сколько, но и в том, как мы работаем. Возможно, вопрос не в том, выступаем ли мы за или против четырехдневной рабочей недели, а в том, при каких условиях такая модель может работать. Кому она может принести пользу и какие трудности создать? Может ли сокращение рабочего времени способствовать повышению производительности и улучшению качества трудовой жизни?" – риторически спросила Целминя.
По ее словам, необходимо также подумать, можно ли применять офисные модели организации труда на предприятиях, которые предоставляют услуги непрерывно и не могут приостанавливать работу. Важным аспектом она назвала и влияние технологий и искусственного интеллекта.
"Мы не можем позволить себе наслаждаться более продолжительными выходными, не задумываясь о повышении конкурентоспособности и производительности экономики в целом, чтобы мы как государство и правительство могли выполнять свои обязательства перед работниками и жителями", – подчеркнула Целминя.
Она напомнила, что дискуссии о сокращении рабочей недели в Латвии ведутся не впервые. Ранее жители выдвинули инициативу о четырехдневной рабочей неделе продолжительностью 32 часа.
"Ее подали в Сейм, однако дальнейшего продвижения не последовало, поскольку, возможно, сейчас мы еще не готовы реализовать эту идею", – признала Целминя, выразив надежду, что ученые в рамках международного проекта предложат ценные выводы.
Заместитель директора департамента развития человеческого капитала Министерства экономики Сигне Брике призвала сосредоточиться на производительности и экономическом росте. "Важны ли для нас только рабочие часы или также результаты, которых мы хотим достичь? Согласно исследованиям, в 2025 году жители Латвии уже повысили свою производительность на 2,8%. Однако, если сравнить данные, Латвия по-прежнему находится на среднем уровне Европейского союза. При этом затраты на рабочую силу выросли значительно быстрее. В период с 2021 по 2024 год рост составил примерно 12%", – сказала Брике.
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"На мой взгляд, задача Латвии ясна. Производительность должна расти вместе с зарплатами и затратами на рабочую силу, а также необходимо решать различные проблемы", – отметила она.
Брике указала, что Латвия сталкивается с сокращением численности населения, нехваткой работников и несоответствием имеющихся навыков и человеческого капитала потребностям рынка труда. Кроме того, общество стареет, поэтому необходимо создавать большую экономическую ценность силами тех работников, которые есть.
Профессор Салфордского университета Дайга Камераде, представляя проект "Four4All: доказательная база и возможные пути к инклюзивному, устойчивому и конкурентоспособному сокращению рабочего времени в Европе", подчеркнула, что исследователи не будут изучать, как выполнить за 32 часа работу, рассчитанную на 40 часов.
Камераде отметила, что проект возник из реальной потребности: Латвия и многие другие европейские страны сталкиваются с экономическими и социальными вызовами. Среди них – старение населения.
"Всем нам придется работать гораздо дольше. И как мы обеспечим возможность работать до пенсионного возраста? У нас есть проблемы со здоровьем, связанные с работой", – предупредила профессор.
По ее словам, в Европейском союзе пришли к выводу, что сокращение рабочего времени может стать одним из возможных решений части или даже всех этих проблем. Все больше данных свидетельствуют в пользу такого подхода, однако доказательств пока недостаточно. Поэтому Европейская комиссия объявила конкурс исследовательских проектов, посвященных различным аспектам сокращения рабочего времени.
Цель проекта – предоставить научно обоснованные данные для принятия решений. В его рамках будут изучаться конкретные примеры организаций, предприятий и учреждений. Часть исследования посвятят организациям, которые рассматривали возможность сокращения рабочего времени, но в итоге отказались от этой идеи. Как пояснила профессор, ученые хотят выяснить, что произошло в этих случаях.
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"У нас будут макроэкономические модели, показывающие, какое влияние сокращение рабочего времени может оказать на экономику и общество, в том числе, например, на уровень безработицы и другие показатели", – сообщила Камераде.
Она подчеркнула, что цель ученых – не научная публикация сама по себе, а результаты исследований, которые можно использовать при принятии решений.