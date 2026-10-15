Антициклон несет в Латвию более сухую погоду и заморозки
В предстоящие выходные антициклон принесет в Латвию более сухую погоду и заморозки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Если в начале недели погоду в основном определяли циклоны и во многих регионах прошли дожди, то в выходные дни усилится влияние антициклона. Осадков будет меньше, но местами по ночам возможен туман, а в некоторых регионах столбики термометров ночью опустятся ниже нуля.
В конце недели атмосферное давление начнет постепенно повышаться. В субботу днем дождь пройдет в западных и центральных регионах, а в ночь на воскресенье небольшой дождь ожидается лишь в центральных районах страны. Днем будет сухо и преимущественно солнечно.
По ночам температура воздуха будет опускаться до +3...+8 градусов, местами на востоке страны ожидаются заморозки до 0...-2 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, в пятницу будет немного теплее.
В начале следующей недели к Латвии приблизится центр антициклона, поэтому погода будет сухой и солнечной. Дневная температура составит +7...+12 градусов, а по ночам местами возможны небольшие заморозки.