Антициклон несет в Латвию более сухую погоду и заморозки

Если в начале недели погоду в основном определяли циклоны и во многих регионах прошли дожди, то в выходные дни усилится влияние антициклона. Осадков будет меньше, но местами по ночам возможен туман, а в некоторых регионах столбики термометров ночью опустятся ниже нуля.