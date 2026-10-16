На всякий кризис: что мешает Латвии полностью отказаться от наличных
Латвийцев все чаще призывают пользоваться безналичными платежами, но во время кризисов советуют держать под рукой наличные. Что делать, если из-за бури несколько дней нет электричества и банковские терминалы не работают? Финансист объяснил, почему отказываться от наличных опасно.
В эфире программы "Preses klubs" на TV24 председатель правления ERST Finance Арнис Блумфельдс пояснил, что нынешние дискуссии о необходимости хранить запас наличных заставляют вспомнить, как за последние годы изменились платежные привычки жителей Латвии. Примерно пять-десять лет назад произошел заметный перелом: люди стали чаще расплачиваться электронными способами, а не наличными.
"Мне сразу вспоминаются те времена, когда начали собирать эту статистику, проводить опросы и произошел переломный момент, когда люди в основном стали переходить на электронные платежи, а не на наличные", - отметил Блумфельдс.
Переход на безналичные расчеты активно поддерживали и государственные учреждения. Одной из главных причин было стремление сократить теневую экономику: электронные платежи позволяют лучше отслеживать движение денег, тогда как операции с наличными могут затруднять контроль за доходами и расчетами.
При этом сегодня возникает определенное противоречие. С одной стороны, жителей призывают чаще пользоваться безналичными платежами ради прозрачности экономики. С другой - в кризисных ситуациях рекомендуют иметь запас наличных на случай, если привычная инфраструктура перестанет работать.
Блумфельдс считает, что важно найти баланс между этими двумя подходами. Он допускает, что молодые люди в возрасте примерно до 25-30 лет преимущественно предпочитают безналичные расчеты. Сам финансист также поддерживает их использование, однако не считает разумным полностью отказываться от наличных.
"Я, вероятно, соглашусь с мнением и аргументом, что должен быть баланс. Но если мы хотим двигаться вперед и больше работать в так называемой белой экономике, расчеты должны быть прозрачными и прослеживаемыми. Сегодня этому способствует безналичная форма оплаты", - пояснил он.
Однако полностью полагаться на электронные платежи рискованно. Наглядным примером стала недавняя буря, после которой в отдельных регионах Латвии жители несколько дней оставались без электричества. Если не работают терминалы и другие электронные платежные системы, даже при наличии денег на банковском счете человек может столкнуться с трудностями при покупке продуктов и других необходимых товаров. В такой ситуации наличные могут стать единственным доступным способом расплатиться. Блумфельдс подчеркнул, что подобные обстоятельства заставляют задуматься о практической стороне финансовой безопасности, а не только об удобстве современных платежных технологий.
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"Тогда у тебя нет вариантов. Как в старые времена, придется брать овечью шерсть и идти менять ее на хлеб", - пошутил финансист, сравнив ситуацию с возвращением к натуральному обмену.