На всякий кризис: что мешает Латвии полностью отказаться от наличных

Однако полностью полагаться на электронные платежи рискованно. Наглядным примером стала недавняя буря, после которой в отдельных регионах Латвии жители несколько дней оставались без электричества. Если не работают терминалы и другие электронные платежные системы, даже при наличии денег на банковском счете человек может столкнуться с трудностями при покупке продуктов и других необходимых товаров. В такой ситуации наличные могут стать единственным доступным способом расплатиться. Блумфельдс подчеркнул, что подобные обстоятельства заставляют задуматься о практической стороне финансовой безопасности, а не только об удобстве современных платежных технологий.