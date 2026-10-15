Эта наша общая граница: Латвия продолжит требовать от Евросоюза 7 млрд евро на безопасность

Ранее премьер-министр заявил, что требование Латвии о дополнительном финансировании обосновано влиянием создаваемых Россией геополитических угроз на экономику стран восточного фланга ЕС. Он сослался на расчеты Европейской комиссии, согласно которым из-за геополитической угрозы в странах на восточной границе инфляция была на 3,7 процентных пункта выше, чем в среднем по ЕС, а средний рост валового внутреннего продукта с 2022 по 2023 год был на 1,9 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в ЕС.