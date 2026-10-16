В Латвии будут создавать запасы нефтепродуктов более экономно

Действующее регулирование предусматривает, что компания Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor до конца 2028 года ежегодно приобретает в государственную собственность определенную часть необходимых запасов. Однако в меняющихся геополитических условиях такое требование не всегда экономически выгодно и не позволяет достаточно гибко реагировать на ситуацию на нефтяном рынке, отмечают авторы поправок. Предлагаемое регулирование позволит приобретать запасы тогда, когда это финансово выгоднее, и сократит расходы.