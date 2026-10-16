В Латвии будут создавать запасы нефтепродуктов более экономно
Чтобы государственные резервные запасы нефтепродуктов можно было формировать более гибко и экономически выгодно, Сейм признал срочными и концептуально поддержал поправки к закону "Об энергетике".
Действующее регулирование предусматривает, что компания Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor до конца 2028 года ежегодно приобретает в государственную собственность определенную часть необходимых запасов. Однако в меняющихся геополитических условиях такое требование не всегда экономически выгодно и не позволяет достаточно гибко реагировать на ситуацию на нефтяном рынке, отмечают авторы поправок. Предлагаемое регулирование позволит приобретать запасы тогда, когда это финансово выгоднее, и сократит расходы.
Резервные запасы нефтепродуктов имеют важное значение для энергетической независимости государства. Они предназначены для случаев серьезных перебоев в поставках или энергетического кризиса, чтобы государство могло продолжать обеспечивать население и экономику необходимыми ресурсами.
Поправки предусматривают отказ от обязательных ежегодных объемов закупки резервов. При этом сохраняется цель до конца 2028 года обеспечить нахождение в государственной собственности 100 процентов необходимых резервных запасов.
Это позволит гибче планировать закупки, выбирая наиболее выгодный с экономической точки зрения момент. Особенно важно это в ситуациях, когда цены на нефтепродукты резко растут или меняется потребление, поскольку в таких условиях фиксированные требования к закупкам могут создавать значительную нагрузку на государственный бюджет, говорится в аннотации к законопроекту.
В долгосрочной перспективе изменения также сократят расходы, связанные с формированием резервных запасов, отмечается в аннотации.
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