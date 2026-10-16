Каждый год в Латвии закрываются три-четыре частных детсада

Она также отметила, что некоторые самоуправления ограничивают работу частных детсадов. Например, Ропажский край требует сначала регистрировать ребенка в муниципальном учреждении рядом с задекларированным местом жительства, и только если там нет мест, обращаться в частный детсад. Однако родителям часто удобнее водить ребенка в сад рядом с работой, а не домом. Поэтому некоторые семьи меняют задекларированное место жительства на Ригу, чтобы устроить ребенка в столичный детсад. Общество предлагает установить единый порядок финансирования по всей стране и учитывать выбор родителей, поскольку к муниципальным и частным учреждениям предъявляются одинаковые требования.