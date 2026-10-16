Каждый год в Латвии закрываются три-четыре частных детсада
Очередей в детсады почти не осталось, и это плохая новость. В Риге за несколько месяцев число детей в детских садах сократилось с 20 000 до 18 500, а частные дошкольные учреждения все чаще сталкиваются с нехваткой воспитанников и закрываются.
Снижение рождаемости в последние годы привело к сокращению числа воспитанников дошкольных учебных заведений. В том числе в Риге: если весной детские сады посещали около 20 000 детей, то сейчас - 18 500. Очереди в основном сохранились лишь в детсадах пригородов.
Демографический спад затронул как муниципальные, так и частные учреждения: число детей в последних сократилось с 6800 весной до 6300 сейчас. Это приводит к банкротствам: ежегодно три-четыре частных детсада прекращают работу, сообщила на заседании парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Латвийского общества частных дошкольных учреждений Дайна Кайиня.
По ее словам, одних пособий недостаточно для повышения рождаемости - необходим комплекс мер. В частности, детские сады должны принимать детей младше полутора лет, чтобы родители могли раньше вернуться на работу. Это нужно не всем семьям, и для реализации такой возможности не требуются масштабные перестройки и инвестиции - достаточно увеличить число работников на группу, пояснила Кайиня.
Она также отметила, что некоторые самоуправления ограничивают работу частных детсадов. Например, Ропажский край требует сначала регистрировать ребенка в муниципальном учреждении рядом с задекларированным местом жительства, и только если там нет мест, обращаться в частный детсад. Однако родителям часто удобнее водить ребенка в сад рядом с работой, а не домом. Поэтому некоторые семьи меняют задекларированное место жительства на Ригу, чтобы устроить ребенка в столичный детсад. Общество предлагает установить единый порядок финансирования по всей стране и учитывать выбор родителей, поскольку к муниципальным и частным учреждениям предъявляются одинаковые требования.
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По данным Министерства умного управления и регионального развития, очереди в детсады остаются проблемой лишь в отдельных самоуправлениях, прежде всего в Кекавском, Ропажском и Марупском краях.