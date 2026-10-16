В Латвии намерены внести важные изменения в порядок выплаты алиментов детям

В аннотации к законопроекту депутаты указали, что для реализации поправок в 2027 году из государственного бюджета потребуется около 20 миллионов евро. При этом в аннотации говорится, что часть этих средств может вернуться в государственный бюджет благодаря росту доходов домохозяйств и связанных с ними налоговых поступлений.