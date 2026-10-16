В Латвии намерены внести важные изменения в порядок выплаты алиментов детям
Сейм концептуально поддержал поправки к закону "О Гарантийном фонде средств на содержание", призванные сократить неравенство между детьми, которые получают алименты от родителей, и детьми, которым вместо родителей алименты выплачивает государство.
Законопроект предусматривает возвращение к принципу, согласно которому, если один из родителей не обеспечивает ребенку минимальный размер алиментов, Гарантийный фонд средств на содержание выплачивает их в размере, установленном Кабинетом министров на основании Гражданского закона. Сейчас существуют два разных минимальных размера алиментов: один обязан обеспечивать каждый родитель, а другой, меньший, государство гарантирует из средств фонда.
Депутаты подчеркивают, что государство обязано обеспечивать ребенку необходимую защиту и заботу, особенно в случаях, когда один из родителей не выполняет свои обязанности по его содержанию.
Сейчас гарантированный государством размер алиментов на детей до семи лет составляет 155 евро в месяц, хотя минимальный размер, установленный в соответствии с Гражданским законом, равен 195 евро. На детей от семи до 18 лет государство гарантирует 180 евро в месяц, тогда как минимальный размер алиментов составляет 234 евро.
Законопроект предусматривает, что Гарантийный фонд средств на содержание будет выплачивать алименты в минимальном размере, установленном Кабинетом министров, но не больше суммы, предусмотренной судебным решением или соглашением об алиментах.
В аннотации к законопроекту депутаты указали, что для реализации поправок в 2027 году из государственного бюджета потребуется около 20 миллионов евро. При этом в аннотации говорится, что часть этих средств может вернуться в государственный бюджет благодаря росту доходов домохозяйств и связанных с ними налоговых поступлений.
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Как ранее сообщал Otkrito.lv, жители Латвии спорят, нужно ли автоматически повышать алименты при росте цен.