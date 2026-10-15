Из секретного доклада Минсообщения стало известно, сколько Латвия потеряет при отказе от транзита зерна

В министерстве также напоминают, что в 2025 году LDz получило из государственного бюджета 75,4 миллиона евро. В эту сумму входили компенсация платы за использование пассажирской инфраструктуры и средства для обеспечения финансового равновесия предприятия. Если платежи коммерческих пользователей железнодорожной инфраструктуры сократятся, а необходимую государству железнодорожную сеть придется сохранить, недостающие средства нужно будет найти из других источников.