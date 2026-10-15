Из секретного доклада Минсообщения стало известно, сколько Латвия потеряет при отказе от транзита зерна
Полный запрет на перевозку зерна может привести к ежегодным потерям примерно в 290 миллионов евро для железной дороги, портов и связанных с ними предприятий Латвии. Кроме того, внутренние железнодорожные перевозки могут подорожать в 2,5-3 раза. Об этом говорится в ранее ограниченном для публичного доступа докладе Министерства сообщения.
Прекращение перевозок зерна может нанести отрасли ущерб примерно в 290 миллионов евро в год. Такие оценки содержатся в информационном докладе Министерства сообщения, который правительство приняло к сведению 4 сентября этого года. До недавнего времени документ имел статус информации ограниченного доступа.
Согласно расчетам министерства, государственное предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) в случае прекращения перевозок зерна потеряло бы около 40 миллионов евро ежегодно. Еще примерно 250 миллионов евро недополучали бы портовые терминалы, перевозчики и другие связанные с отраслью предприятия.
В министерстве подчеркивают, что выпадающие доходы LDz государству пришлось бы напрямую компенсировать из бюджета, чтобы обеспечить предусмотренное законом финансовое равновесие предприятия.
В докладе приводится расчет, согласно которому перевозка одного миллиона тонн зерна приносит железнодорожной инфраструктуре Латвии около 3,3 миллиона евро независимо от того, какой перевозчик доставляет груз.
Дополнительные доходы получают также перевозчики, порты, терминалы, элеваторы, компании по перевалке и хранению грузов и другие поставщики услуг. По оценкам LDz, общий экономический эффект от перевозок может составлять 15-25 евро на каждую тонну. Иными словами, один миллион тонн груза способен обеспечить связанным предприятиям доход в размере 15-25 миллионов евро.
При этом исчезновение транзитных грузов может существенно увеличить стоимость перевозок внутри Латвии. По оценкам, расходы на внутренние железнодорожные перевозки могут вырасти в 2,5-3 раза - примерно с 10 до 25-30 евро за тонну. Это отразится на логистических расходах при перевозке латвийского зерна, древесных гранул, топлива и других грузов.
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В министерстве также напоминают, что в 2025 году LDz получило из государственного бюджета 75,4 миллиона евро. В эту сумму входили компенсация платы за использование пассажирской инфраструктуры и средства для обеспечения финансового равновесия предприятия. Если платежи коммерческих пользователей железнодорожной инфраструктуры сократятся, а необходимую государству железнодорожную сеть придется сохранить, недостающие средства нужно будет найти из других источников.
Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список") после заседания правительства 13 октября заявил, что в настоящее время Латвия не может ни повысить плату за использование железнодорожной инфраструктуры для российского зернового транзита на 300%, ни полностью запретить такие перевозки. По словам политика, этот вопрос планируется обсудить в Брюсселе.