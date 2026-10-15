Наука за веру? Французские математики заявили, что научные открытия говорят в пользу существования Бога

В конечном счете вопрос о том, опровергает ли наука существование Бога или, напротив, подтверждает его, остается открытым для интерпретаций. Однако некоторые научные открытия позволяют задуматься о том, что наш мир мог возникнуть в результате замысла, а не случайного стечения обстоятельств.