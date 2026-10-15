Наука против веры? Французские математики заявили, что научные открытия говорят в пользу Бога
Вопрос о том, существует ли Бог на самом деле, люди задают с незапамятных времен. Традиционно наука служила главным аргументом против существования божественного творца. Однако французские математики Оливье Боннасси и Мишель-Ив Боллоре теперь утверждают, что наука "стала союзником Бога".
В своей новой книге авторы обобщили выводы 62 лауреатов Нобелевской премии и более 100 ведущих ученых, чтобы определить, какие научные открытия могут свидетельствовать о реальности существования Бога.
Речь идет о самых разных явлениях - от Большого взрыва, который считается наиболее общепринятым объяснением происхождения Вселенной, до ДНК и генома человека.
"До недавнего времени вера в Бога казалась несовместимой с наукой, - отмечают авторы. - Но теперь, неожиданно для многих, наука, похоже, стала союзником Бога".
В конечном счете вопрос о том, опровергает ли наука существование Бога или, напротив, подтверждает его, остается открытым для интерпретаций. Однако некоторые научные открытия позволяют задуматься о том, что наш мир мог возникнуть в результате замысла, а не случайного стечения обстоятельств.