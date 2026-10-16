На Румбуле можно будет бесплатно сдать до 50 старых автомобильных покрышек
Жители Латвии смогут бесплатно избавиться от старых автомобильных покрышек: с 19 по 31 октября их будут принимать на Румбуле, однако покрышки должны соответствовать установленным требованиям.
Акцию организуют компании CleanR Verso, занимающаяся управлением промышленными отходами и строительным мусором, и Zaļā josta. Бесплатно сдать использованные покрышки можно будет в центре сортировки и переработки строительных отходов Nomales по адресу: Румбула, улица Бривниеку, 11.
От одного человека примут не более 50 покрышек легковых автомобилей. Они должны быть чистыми - без грязи и чернозема, неокрашенными, неповрежденными и без дисков. Шины других видов в рамках акции не принимаются.
Пункт приема будет работать по следующему графику:
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в будние дни - с 13:00 до 18:00;
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по субботам - с 9:00 до 12:00.
Жителям необходимо самостоятельно выгрузить покрышки и разместить их в месте, которое укажут сотрудники CleanR Verso.
Эксперты по экологическому просвещению Zaļā josta напоминают, что старые автомобильные покрышки нельзя оставлять возле бытовых мусорных контейнеров или выбрасывать на природе. Их разложение может занимать более 100 лет, при этом в окружающую среду способны выделяться вредные вещества.
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В то же время материалы, используемые при производстве шин, включая нефтепродукты, текстиль и металл, можно перерабатывать. Это позволяет получать вторичное сырье и возвращать ценные материалы в хозяйственный оборот.
Организаторы отдельно предупреждают: покрышки принимают только в установленное время. Оставлять их возле территории центра после окончания работы запрещено - это считается загрязнением окружающей среды, и такие покрышки в рамках акции не примут.