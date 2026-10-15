Адвоката обвиняют в обмане ради бесплатной утилизации шифера после бури в Добеле
Адвоката обвиняют в том, что он обманом добился права бесплатно сдать почти три тонны асбестового шифера, хотя не имел отношения к пострадавшим от бури домам в Добельском крае.
Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело против присяжного адвоката, которого обвиняют в мошенничестве при сдаче строительных отходов. По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый приехал на площадку сортировки отходов в Добеле. После сильной бури в августе того года жителям Добельского края, чьи крыши были повреждены, разрешили бесплатно сдавать шифер, содержащий асбест.
Однако обвиняемый не проживал в Добельском крае и не владел там недвижимостью, пострадавшей от бури.
Чтобы не платить за утилизацию, мужчина, руководствуясь корыстными мотивами, намеренно ввел в заблуждение ответственного сотрудника площадки. В анкете для сбора отходов после бури он указал ложные сведения о происхождении привезенного шифера. Таким образом, по данным прокуратуры, адвокат получил возможность бесплатно сдать 2720 килограммов материала и не заплатил 1197,90 евро.
На завершающем этапе досудебного расследования обвиняемый дважды не явился в прокуратуру в назначенное время для выполнения необходимых процессуальных действий. Уважительных причин отсутствия он не указал. Поскольку из-за его неявки провести предусмотренные законом действия не удалось, прокурор постановил обеспечить принудительный привод обвиняемого.
Согласно информации в календаре судебных заседаний, речь идет о Петерисе Кушнерсе. Первое заседание по делу назначено на 9 ноября в 13:00 в Земгальском районном суде в Добеле.
Напомним, в августе 2023 года Добельский край серьезно пострадал от бури: были сорваны крыши и повреждены здания. Чтобы помочь пострадавшим жителям и ускорить ликвидацию последствий стихии, им предоставили возможность бесплатно сдавать строительные отходы и шифер.