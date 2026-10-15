Адвоката обвиняют в обмане ради бесплатной утилизации шифера после бури в Добеле

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело против присяжного адвоката, которого обвиняют в мошенничестве при сдаче строительных отходов. По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый приехал на площадку сортировки отходов в Добеле. После сильной бури в августе того года жителям Добельского края, чьи крыши были повреждены, разрешили бесплатно сдавать шифер, содержащий асбест.