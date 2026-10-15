Необычно теплый день для середины осени: в пятницу температура поднимется до +15 градусов

Ночью и утром местами возможен туман. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха в ночь на пятницу составит от 0 градусов местами в Латгале до +9 градусов на побережье.