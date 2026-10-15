Сейм предоставил гражданство Латвии украинцу и индианке. За какие заслуги?

Спортсмен хочет связать свою дальнейшую профессиональную и личную жизнь с Латвией, а также представлять ее на международных соревнованиях и Олимпийских играх. Ранее он участвовал в чемпионатах Европы и мира, а также занимал призовые места на чемпионатах Латвии.