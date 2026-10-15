Сейм предоставил гражданство Латвии украинцу и индианке. За какие заслуги?
Сейм сообщает о том, что признал гражданами Латвии украинского спортсмена Данило Мичуду и ученую из Индии Дивью Каннан Вишванат.
Данило Мичуда живет в Латвии с 2022 года, куда он приехал, чтобы продолжить заниматься греблей на каноэ. Он тренируется в спортивной школе Лимбажского края, участвует в подготовке латвийских спортсменов, изучает латышский язык и интегрируется в латвийское общество.
Спортсмен хочет связать свою дальнейшую профессиональную и личную жизнь с Латвией, а также представлять ее на международных соревнованиях и Олимпийских играх. Ранее он участвовал в чемпионатах Европы и мира, а также занимал призовые места на чемпионатах Латвии.
Дивья Каннан Вишванат получила докторскую степень по компьютерным наукам, а ее профессиональная деятельность связана с информационными и коммуникационными технологиями, наукой о данных, искусственным интеллектом и фармацевтическими исследованиями.
С 2019 года жизнь и профессиональная деятельность ученой связаны с Латвией и Латвийской академией наук. Она руководит лабораторией искусственного интеллекта, развивая фармацевтические исследования. Ученая сотрудничает с латвийскими коллегами и участвует в инициативах по развитию науки и инноваций. Она связывает свое будущее с Латвией и изучает латышский язык.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Нацобъединение предлагает запретить двойное гражданство Латвии и России.