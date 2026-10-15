Кто заплатит за временный мост через Даугаву? Пока этого никто не знает

На вопрос о том, какими будут затраты и кто их покроет, мэр столицы пояснил, что у LVC есть действующий договор, и Минфину придется поработать, чтобы перераспределить финансирование с будущих лет на текущий год. В свою очередь, перестройку опор, скорее всего, будет финансировать самоуправление.