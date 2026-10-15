Кто заплатит за временный мост через Даугаву? Пока этого никто не знает
Временный мост через Даугаву пока остается под вопросом. Минфин и Latvijas valsts ceļi (LVC) только оценивают техническую возможность и расходы, а о стоимости и источниках денег, по словам министерства, говорить преждевременно.
Инициатором обсуждения стал министр финансов Марис Кучинскис ("Объединенный список"). На встрече с представителями Рижской думы и LVC рассматривалась возможность возведения временного моста на период реконструкции Вантового моста, чтобы уменьшить транспортные ограничения в столице. Кучинскис подчеркнул, что организация движения в Риге входит в ответственность самоуправления, которое должно заранее предусмотреть эффективные решения.
Как сообщалось, в активной стадии у LVC находится закупка "очень прочного" временного моста, которую планируется ускорить, чтобы использовать его уже во время ремонта Вантового моста, сообщил мэр Риги Виестурс Клейнбергс в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.
Он пояснил, что закупка LVC предусматривает приобретение такого моста, но в более длительный период - до 2029 года, однако есть договоренность с производителем, что мост можно изготовить к осени следующего года.
По словам Клейнбергса, это очень прочный мост, по которому можно ездить "как на танках". Также мост можно разбирать "как кубики лего".
Как отметил мэр, мост затем поступит в национальные резервы, а опоры для моста будут построены так, чтобы пригодились городу и позже. Клейнбергс сообщил, что у него состоялся разговор с представителями Минфина, и получена уверенность, что через год временный мост будет построен.
На вопрос о том, какими будут затраты и кто их покроет, мэр столицы пояснил, что у LVC есть действующий договор, и Минфину придется поработать, чтобы перераспределить финансирование с будущих лет на текущий год. В свою очередь, перестройку опор, скорее всего, будет финансировать самоуправление.
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Также сообщалось, что основные работы по реконструкции Вантового моста планируется начать в 2027 году. На это время для организации движения самоуправление намерено установить временный мост через Даугаву.
Прежние планы предусматривали, что на временном мосту будет по одной полосе в каждом направлении, и такой мост обойдется примерно в 20 млн евро.