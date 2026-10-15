Cоцслужбы получат новые права на банковские данные жителей
Чтобы упростить процесс назначения социальной помощи и социальных услуг, Сейм в четверг, 15 октября, в окончательном чтении принял поправки к Закону о кредитных учреждениях. Изменения расширяют права социальных служб на получение данных о выписках со счетов физических лиц от банков и других поставщиков платежных услуг.
В дальнейшем социальные службы смогут по запросу получать выписку со счета физического лица за установленный нормативными актами период, если это необходимо для выполнения функций, предусмотренных Законом о социальных услугах и социальной помощи.
Сейчас людям, чтобы получить социальную помощь или определить статус домохозяйства, необходимо самостоятельно предоставлять выписки по счетам. Это нередко связано с дополнительными расходами и практическими трудностями.
После вступления изменений в силу социальные службы смогут получать необходимые данные напрямую от кредитных учреждений - аналогично тому, как уже сейчас получают информацию от других государственных ведомств. Ожидается, что это упростит и ускорит принятие решений, а также сделает предоставление поддержки более эффективным.
Поправки связаны с реализуемым Министерством благосостояния проектом цифровой трансформации DigiSoc, цель которого - модернизировать администрирование социальных услуг и помощи, а также улучшить обмен данными между задействованными учреждениями.
Новые права социальных служб начнут действовать с 1 июля 2027 года.