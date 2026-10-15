Cоцслужбы получат новые права на банковские данные жителей

После вступления изменений в силу социальные службы смогут получать необходимые данные напрямую от кредитных учреждений - аналогично тому, как уже сейчас получают информацию от других государственных ведомств. Ожидается, что это упростит и ускорит принятие решений, а также сделает предоставление поддержки более эффективным.