Лучше искать другие маршруты: в Риге из-за ремонта меняют движение у Вантового моста и Национального театра
В связи с реконструкцией улицы Торня с понедельника, 19 октября, по среду, 28 октября, для движения транспорта будет закрыт участок площади Пилс от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Торня. В этот период водители не смогут съехать с Вантового моста в сторону площади Пилс.
Автомобилистам следует учитывать, что в выходные эти ограничения совпадут с работами Rīgas satiksme по реконструкции трамвайных путей у Латвийского Национального театра, где движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении.
В связи с реконструкцией улицы Торня на участке от улицы Екаба до улицы Арсенала с 19 по 28 октября будет закрыто движение транспорта и ограничено движение пешеходов на площади Пилс, на участке от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Торня. В этот период также будет ограничено движение транспорта на пересечении площади Пилс и улицы Торня.
Водителей особенно призывают заранее планировать маршруты в выходные, когда ограничения, связанные с реконструкцией улицы Торня, совпадут с проводимыми Rīgas satiksme работами по реконструкции трамвайных путей у Латвийского Национального театра.
Во время реконструкции трамвайных путей у Национального театра по выходным движение автотранспорта организовано по одной полосе в каждом направлении. В рабочие дни для движения доступны все четыре полосы – по две в каждом направлении. Работы, требующие сокращения числа полос, проводятся в выходные, когда транспортный поток меньше.
Из-за одновременного проведения работ на обоих объектах в выходные возможно замедление движения в центре города и в районе Вантового моста. Водителей призывают заранее выбирать альтернативные маршруты, закладывать дополнительное время на дорогу и следить за установленными дорожными знаками и изменениями в организации движения.
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