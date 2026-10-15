Лучше искать другие маршруты: в Риге из-за ремонта меняют движение у Вантового моста и Национального театра

В связи с реконструкцией улицы Торня на участке от улицы Екаба до улицы Арсенала с 19 по 28 октября будет закрыто движение транспорта и ограничено движение пешеходов на площади Пилс, на участке от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Торня. В этот период также будет ограничено движение транспорта на пересечении площади Пилс и улицы Торня.