В Латвии хотят ввести национальный роуминг. Когда телефон сможет автоматически перейти в чужую сеть?
Чтобы в кризисных ситуациях жители не оставались без связи, Сейм в четверг, 15 октября, концептуально поддержал признанные срочными поправки к Закону об электронных коммуникациях. Они предусматривают введение национального роуминга.
Цель поправок - обеспечить непрерывность услуг связи в чрезвычайных и кризисных ситуациях. Если сеть какого-либо мобильного оператора длительное время будет недоступна, связь обеспечит другой оператор.
"В момент кризиса у людей должна быть возможность связаться с близкими, вызвать помощь и получить важную информацию. Поэтому необходимо обеспечить доступность связи и в том случае, если сеть одного из операторов не работает", - ранее заявил председатель Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Арвил Ашераденс.
Представители Министерства сообщения ранее пояснили на заседании комиссии, что национальный роуминг будет активироваться по решению органа кризисного управления. Мобильное устройство автоматически подключится к сети того оператора, покрытие которого будет доступно в конкретном месте. Это позволит жителям продолжать пользоваться голосовой связью и SMS-сообщениями даже при недоступности сети их собственного оператора.
Законопроект предусматривает, что мобильные операторы должны будут обеспечить возможность национального роуминга до 1 июля 2027 года.
Чтобы поправки вступили в силу, Сейм должен еще принять их в окончательном чтении.