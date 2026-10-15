В Латвии хотят ввести национальный роуминг. Когда телефон сможет автоматически перейти в чужую сеть?

"В момент кризиса у людей должна быть возможность связаться с близкими, вызвать помощь и получить важную информацию. Поэтому необходимо обеспечить доступность связи и в том случае, если сеть одного из операторов не работает", - ранее заявил председатель Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Арвил Ашераденс.