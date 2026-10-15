Премьер-министр и президент Латвии объяснили, почему продолжают доверять США
Латвия по-прежнему рассчитывает на поддержку США и считает отношения с Вашингтоном прочными. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на фоне сообщений о возможном давлении американской администрации на Украину и неоднозначных сигналов со стороны Дональда Трампа.
Латвия продолжает полагаться на США как на стратегического партнера, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список"), прибывший сегодня на заседание Европейского совета в Брюсселе.
Ранее газета Financial Times сообщала, что США угрожали прекратить обмен разведывательными данными и заблокировать поставки оружия, если Украина не согласится остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива.
Однако, несмотря на последние события, связанные с Украиной, Кулбергс подчеркнул, что Латвия продолжает рассчитывать на американскую поддержку. По его словам, страны Балтии не ощутили какого-либо отличия в отношении к ним со стороны США.
"У нас очень прочные отношения", - заявил премьер-министр журналистам.
Схожую позицию ранее высказал и президент Латвии Эдгар Ринкевич. На этой неделе он заявил, что в настоящее время у него нет оснований сомневаться в готовности кого-либо из союзников защищать Латвию, Литву, Эстонию или любое другое государство - член НАТО.
Ринкевич также подчеркнул, что не сомневается в готовности США задействовать все необходимые силы для отражения угрозы в случае инцидента, связанного с применением статьи 5 Североатлантического договора против одной из стран НАТО. "Я понимаю опасения, я понимаю скептицизм, я понимаю множество вопросов. Но я не могу просто заниматься спекуляциями ради самих спекуляций", - сказал президент.
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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") считает, что Европейский союз должен ответить на противоречивые сигналы США относительно санкций против России ужесточением ограничений и увеличением практической помощи Украине.