Премьер-министр и президент Латвии объяснили, почему продолжают доверять США

Ринкевич также подчеркнул, что не сомневается в готовности США задействовать все необходимые силы для отражения угрозы в случае инцидента, связанного с применением статьи 5 Североатлантического договора против одной из стран НАТО. "Я понимаю опасения, я понимаю скептицизм, я понимаю множество вопросов. Но я не могу просто заниматься спекуляциями ради самих спекуляций", - сказал президент.