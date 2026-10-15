Какое жилье сейчас можно купить в Латвии на среднюю зарплату?

Зарплаты в Латвии продолжают расти, что позволяет многим жителям задуматься о покупке первого жилья или переезде в недвижимость, которая лучше соответствует их потребностям. В то же время предпосылок для снижения цен на жилье сейчас нет, и в целом за этот год они могут вырасти на 5–10% или даже больше. Поэтому возникает вопрос: какое жилье сегодня можно приобрести, получая среднюю зарплату в Латвии?