Какое жилье сейчас можно купить в Латвии на среднюю зарплату?
Житель Латвии со средней зарплатой может рассчитывать на ипотечный кредит около 100 000 евро, а семья, в которой такую зарплату получают оба родителя, – примерно до 200 000 евро. Какое жилье можно приобрести за эти деньги, объясняют в банке Luminor.
Зарплаты в Латвии продолжают расти, что позволяет многим жителям задуматься о покупке первого жилья или переезде в недвижимость, которая лучше соответствует их потребностям. В то же время предпосылок для снижения цен на жилье сейчас нет, и в целом за этот год они могут вырасти на 5–10% или даже больше. Поэтому возникает вопрос: какое жилье сегодня можно приобрести, получая среднюю зарплату в Латвии?
Как рассказывает руководитель жилищного кредитования банка Luminor Каспарс Саусайс, по данным Центрального статистического управления (ЦСУ), во втором квартале 2026 года средняя зарплата в Латвии после уплаты налогов достигла 1401 евро. За год средняя зарплата после уплаты налогов выросла на 4,4%, опередив рост потребительских цен. С учетом инфляции реальный прирост чистой зарплаты составил 1,1%. Рост доходов также расширяет возможности домохозяйств брать кредиты на покупку жилья, однако доступное финансирование, а значит, и выбор жилья существенно различаются в зависимости от доходов семьи.
От квартиры в серийном доме до нового проекта
Как правило, специалист, который покупает жилье самостоятельно и получает среднюю зарплату, может рассчитывать на ипотечный кредит в размере около 100 000 евро. За такую сумму в Риге сейчас можно приобрести квартиру в серийном доме – на такие квартиры приходится около 70% всех сделок с жильем в этой ценовой категории. Однако за эту сумму можно купить и небольшую квартиру в новом проекте.
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У семей хотя бы с одним ребенком, в которых оба родителя получают среднюю зарплату, возможности приобретения жилья могут быть шире. Два стабильных источника дохода позволяют рассчитывать на ипотечный кредит в размере примерно до 200 000 евро, что дает возможность выбрать более просторную квартиру в новом проекте в Риге или частный дом в Риге либо Рижском регионе. На новые проекты приходится около 80% приобретаемых квартир в этой ценовой категории, а покупка частных домов составляет примерно 35% от общего числа сделок. Но найти частный дом в этой ценовой категории будет непросто либо он потребует дополнительных вложений.
Где наибольший интерес к жилью?
На Ригу приходится примерно 55% всех выданных кредитов, а на Рижский регион – около 40%. В Рижском регионе уже длительное время наблюдается выраженный спрос на недвижимость именно в Марупском крае.
Хотя средние показатели дают хорошее представление о тенденциях рынка, ситуация каждого клиента оценивается индивидуально. Доступная сумма кредита зависит не только от ежемесячных доходов, но и от существующих кредитных обязательств клиента, например автолизинга, потребительского кредита или других займов, кредитной истории, числа иждивенцев, а также состояния и энергоэффективности выбранной недвижимости.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что многим владельцам жилья в стране угрожает риск тяжелого финансового удара.