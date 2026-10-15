Похитили оружие из тира и отправились в ресторан: в Даугавпилсе задержали двух подозреваемых
В Даугавпилсе двое подозреваемых похитили из тира оружие, однако скрыться им не удалось. После масштабных поисков полиция обнаружила обоих в ресторане быстрого питания.
Кража произошла 27 сентября. Сообщение о пропаже оружия Государственная полиция получила примерно в 11:40. К поисковой операции незамедлительно подключились сотрудники Госполиции, в том числе бойцы батальона специального назначения, а также муниципальная полиция Даугавпилса.
В ходе поисков правоохранители выяснили, что разыскиваемые находятся в одном из ресторанов быстрого питания. Там их задержали сотрудники муниципальной полиции. На месте происшествия Государственная полиция обнаружила и две еденицы похищенного оружия.
Уже 29 сентября суд постановил заключить обоих задержанных под стражу. 9 октября Государственная полиция завершила расследование и передала материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.
Помимо кражи огнестрельного оружия, обоих подозревают в незаконных действиях с оружием. Уголовный закон предусматривает ответственность не только за незаконное приобретение или хранение огнестрельного оружия, но и за его ношение и перевозку без соответствующего разрешения. Уголовный процесс начат по фактам кражи огнестрельного оружия и незаконных действий с ним. За кражу закон предусматривает лишение свободы на срок от двух до десяти лет. Кроме того, виновным может грозить конфискация имущества и пробационный надзор.