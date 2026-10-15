Похитили оружие из тира и отправились в ресторан: в Даугавпилсе задержали двух подозреваемых

Помимо кражи огнестрельного оружия, обоих подозревают в незаконных действиях с оружием. Уголовный закон предусматривает ответственность не только за незаконное приобретение или хранение огнестрельного оружия, но и за его ношение и перевозку без соответствующего разрешения. Уголовный процесс начат по фактам кражи огнестрельного оружия и незаконных действий с ним. За кражу закон предусматривает лишение свободы на срок от двух до десяти лет. Кроме того, виновным может грозить конфискация имущества и пробационный надзор.