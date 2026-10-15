Многие жители Латвии признались, что задумывались об увольнении из-за своего начальника

Чаще об увольнении именно из-за своего руководителя задумывались работники с высокими личными доходами в месяц (1501 евро и более), сотрудники, проработавшие в компании недолго (менее одного года), работники с чрезмерной нагрузкой, а также те, кто в целом недоволен своей работой и жизнью.