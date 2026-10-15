Многие жители Латвии признались, что задумывались об увольнении из-за своего начальника
Почти половина работников в Латвии задумывались об увольнении из-за стиля управления или отношения своего начальника, показал опрос Fifty5Blue. Чаще такие мысли возникали у сотрудников с высокими доходами, новичков и тех, кто сталкивается с чрезмерной рабочей нагрузкой.
Чтобы выяснить, задумывались ли работающие жители Латвии об увольнении из-за стиля управления или отношения своего руководителя, исследовательская компания Fifty5Blue провела опрос среди наемных работников Латвии. Данные показали, что почти половина (46%) работников рассматривали возможность увольнения именно из-за стиля управления или отношения своего руководителя. При этом 26% ответили "да", а 20% – "скорее да".
В то же время примерно такая же доля работающих (48%) не рассматривали такую возможность. Из них 30% ответили "нет", а 18% – "скорее нет".
Лишь 6% работников не смогли дать определенный ответ на этот вопрос.
Чаще об увольнении именно из-за своего руководителя задумывались работники с высокими личными доходами в месяц (1501 евро и более), сотрудники, проработавшие в компании недолго (менее одного года), работники с чрезмерной нагрузкой, а также те, кто в целом недоволен своей работой и жизнью.
Реже такую возможность рассматривали работники старшего возраста (55–65 лет), сотрудники с большим стажем работы в компании (16 лет и более), работники с адекватной нагрузкой, сотрудники государственных или муниципальных учреждений, те, кто доволен своей работой, а также жители Курземе.
Работники других национальностей (50%) чаще, чем латыши (43%), задумывались об увольнении именно из-за стиля управления или отношения своего руководителя.
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