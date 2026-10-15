Кронпринцесса Швеции Виктория прибудет в Ригу.
В Латвии
Сегодня 17:05
Латвию посетит кронпринцесса Швеции Виктория
21 октября Латвию с рабочим визитом посетит кронпринцесса Швеции Виктория, сообщил советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.
Планируется, что в ходе визита кронпринцесса встретится с президентом страны Эдгаром Ринкевичем, а также примет участие в приеме, организованном президентом в Рижском замке в честь десятилетия деятельности "Академии будущих лидеров" Рижской высшей школы экономики.
В ходе рабочего визита кронпринцесса Виктория посетит Латвийский национальный исторический музей и центр технологий медицинского образования Рижского университета им. Страдиня, где встретится со студентами из Швеции, а также примет участие в дискуссии за круглым столом "Женщины в предпринимательстве" в Рижской высшей школе экономики.