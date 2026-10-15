Латвию посетит кронпринцесса Швеции Виктория

В ходе рабочего визита кронпринцесса Виктория посетит Латвийский национальный исторический музей и центр технологий медицинского образования Рижского университета им. Страдиня, где встретится со студентами из Швеции, а также примет участие в дискуссии за круглым столом "Женщины в предпринимательстве" в Рижской высшей школе экономики.