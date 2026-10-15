Что будет с главным концертным залом Латгале? Сейм принял закон, который гарантирует его работу
Концертный зал Gors в Резекне получил особую защиту закона. Сейм принял его в окончательном чтении: здание и землю нельзя будет продать или заложить, а ключевые решения придется согласовывать с Минкультом.
В четверг Сейм в окончательном чтении принял закон о латгальском концертном зале Gors. Как сообщили в пресс-службе Сейма, закон обеспечивает особую защиту концертного зала как культурного центра государственного, регионального и муниципального значения, непрерывность его работы и определяет порядок управления зданием, землей и деятельностью зала.
Цель деятельности Gors - сохранение и устойчивое развитие культурно-исторической среды и культурного пространства Латгале, обеспечение доступности профессионального искусства и вовлечение жителей региона в культурную жизнь.
Gors останется в ведении Резекненского самоуправления, однако важные решения по управлению залом потребуется согласовывать с Министерством культуры. Самоуправление не сможет продать здание и необходимую для него землю, подвергать их отчуждению, закладывать или обременять вещными правами.
Минкульт будет надзирать за деятельностью и управлением Gors и давать предусмотренные законом заключения. Министерство также сможет делегировать управляющему залом государственные задачи в сфере культуры и культурного образования, а также сохранения, защиты и развития латгальского письменного языка и самоопределения.
Самоуправление должно будет согласовывать с Минкультом документы по планированию деятельности Gors, включая среднесрочную стратегию, годовой план и проект бюджета. Министерство оценит их соответствие государственной культурной политике и планы использования государственного финансирования.
Читайте продолжение после рекламы
Новый член правления Gors будет назначаться на пять лет. Без открытого конкурса его полномочия можно будет один раз продлить еще на пять лет. Если нынешний член правления был назначен в течение последнего года, Минкульт проверит его соответствие требованиям закона.
Закон вступит в силу на следующий день после провозглашения.
Ранее сообщалось, что в конце 2025 года правительство поручило Минкульту совместно с Министерством умного управления и регионального развития и Министерством экономики обсудить с Резекненской думой управление недвижимостью на улице Пилс, 4, где расположен Gors, и участие государства в обеспечении доступности профессионального искусства.