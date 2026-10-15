Исследование: люди скорее готовы искать работу за пределами страны, чем переезжать в другое место в Латвии
Данные последнего опроса CV.lv показали, что в случае потери работы многие работники в Латвии были бы готовы пересмотреть и даже снизить свои требования, чтобы быстрее найти новую работу. Люди готовы на более низкую зарплату или даже уехали бы из Латвии. В чем причина такого пессимизма?
В случае потери работы более половины, или 51% опрошенных, были бы готовы сменить отрасль, каждый четвертый согласился бы на более низкую зарплату или должность, не соответствующую его квалификации, а каждый пятый рассмотрел бы временную работу. Лишь каждый десятый отмечает, что не был бы готов существенно снизить требования. Главная причина таких настроений – недостаток уверенности в возможности быстро найти равноценную работу: только 12% считают, что за месяц смогли бы найти место, соответствующее их предыдущему опыту.
Готовность идти на компромиссы в Латвии самая высокая в Балтии, однако и у нее есть свои пределы. Треть соискателей в Латвии отмечают, что найти работу рядом с домом сложно. При этом только 6% были бы готовы ради работы переехать в другой регион Латвии, а 11% рассмотрели бы возможность уехать работать за границу. Это свидетельствует о том, что работники скорее готовы искать работу за пределами страны, чем переезжать в другое место в самой Латвии.
Готовность уступать во многом определяется представлениями о возможности найти новую работу. Только 12% опрошенных считают, что им удалось бы найти подходящую работу в течение месяца. Более трети респондентов полагают, что поиск нового места занял бы не менее двух месяцев. При этом каждый десятый не уверен, что вообще смог бы найти равноценную работу.
Дополнительную неуверенность вызывает вопрос о соответствии навыков требованиям рынка труда. Почти четверть соискателей в Латвии считают, что их опыт и навыки не отвечают ожиданиям работодателей. Это самый высокий показатель среди стран Балтии.
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Данные соседних стран показывают иное отношение работников к потере работы. В таком случае сменить отрасль были бы готовы 44% работников в Эстонии и 36% в Литве, по сравнению с 51% в Латвии. При этом больше всего в возможности найти новую работу уверены работающие жители Литвы: 45% опрошенных считают, что им удалось бы найти подходящую работу в течение двух месяцев. В Эстонии так думают 30%, а в Латвии – 35% работников.
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