Исследование: люди скорее готовы искать работу за пределами страны, чем переезжать в другое место в Латвии

Готовность идти на компромиссы в Латвии самая высокая в Балтии, однако и у нее есть свои пределы. Треть соискателей в Латвии отмечают, что найти работу рядом с домом сложно. При этом только 6% были бы готовы ради работы переехать в другой регион Латвии, а 11% рассмотрели бы возможность уехать работать за границу. Это свидетельствует о том, что работники скорее готовы искать работу за пределами страны, чем переезжать в другое место в самой Латвии.