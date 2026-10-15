Во Франции продолжаются протесты учащихся: задержаны более 6800 человек

С начала протестов полиция задержала более 6800 человек. По имеющимся данным, 86% задержанных - несовершеннолетние. Протесты сопровождаются насилием (демонстранты бросают камни и бутылки, полиция применяет слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты). Травмы получили более 900 сотрудников полиции и почти 250 учащихся , а также около 150 работников образования. Одновременно французская инспекция полиции IGPN начала 36 расследований, связанных с действиями правоохранителей во время демонстраций.