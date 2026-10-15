Во Франции продолжаются протесты учащихся: задержаны более 6800 человек
Во Франции старшеклассники и студенты продолжают блокировать входы в учебные заведения, а число задержанных превысило 6800 человек. На фоне столкновений и расследований действий полиции молодежные организации готовят новую общенациональную акцию протеста.
Во Франции уже почти месяц продолжаются протесты школьников и студентов. В нескольких городах молодые люди блокируют входы в учебные заведения, мешая проведению занятий. На фоне отдельных случаев насилия растут опасения, что ситуация может обостриться во время новой общенациональной акции.
С начала протестов полиция задержала более 6800 человек. По имеющимся данным, 86% задержанных - несовершеннолетние. Протесты сопровождаются насилием (демонстранты бросают камни и бутылки, полиция применяет слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты). Травмы получили более 900 сотрудников полиции и почти 250 учащихся, а также около 150 работников образования. Одновременно французская инспекция полиции IGPN начала 36 расследований, связанных с действиями правоохранителей во время демонстраций.
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что недовольство молодежи используется в политических целях. Как заявила представитель правительства Мод Брежон, президент считает опасения молодых людей обоснованными, но выступает против политических манипуляций и превращения протестов в уличное насилие.
Чтобы снизить напряженность, французское правительство несколько дней назад объявило о ряде мер. В частности, планируется направить в отдельные школы 3000 учителей на замену.
Однако протестующие считают, что предложенных решений недостаточно, и продолжают акции.
Особое внимание уделяется субботе, 17 октября, когда школьные и студенческие организации призывают провести общенациональную демонстрацию. Силовые структуры уже готовятся к возможным акциям, опасаясь новых столкновений и серьезных происшествий.
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Главные требования протестующих
Выступления учащейся молодежи вызваны хроническим недофинансированием образовательной сферы во Франции. Студенты, старшеклассники, а также примкнувшие к ним учителя и родительские комитеты требуют:
- Коренной реформы и увеличения бюджета: Выделения средств на ремонт ветхих учебных корпусов и общежитий, обновление изношенной инфраструктуры и закупку качественных учебных материалов.
- Решения кадрового кризиса: Ликвидации острой нехватки учителей и создания системы оперативной замены заболевших преподавателей. Протестующие требуют отменить сокращения штата, запланированные проектом бюджета на 2027 год.
- Улучшения условий учебы: Борьбы с переполненными классами и аудиториями, а также снижения чрезмерной нагрузки (жалобы на слишком длинные учебные дни).
- Отмены системы Parcoursup: Учащиеся требуют пересмотреть или полностью отменить эту платформу распределения мест и поступления в университеты, критикуя ее за непрозрачность отбора и социальное неравенство.