Оставим Луцавсалу для другого - предлагают изменить место строительства футбольного стадиона
Строительство Национального футбольного стадиона в Риге предлагают перенести с Луцавсалы в Скансте, рядом с Xiaomi Arēna. По замыслу инициаторов, там можно создать крупный спортивный комплекс с общей инфраструктурой для международных соревнований и других массовых мероприятий.
Председатель комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгарс Бергхолц ("Объединенный список") предложил пересмотреть прежние планы развития футбольной инфраструктуры и изменить место строительства национального стадиона. Вместо Луцавсалы он предлагает выбрать территорию в Скансте рядом с Xiaomi Arēna. В перспективе этот район мог бы превратиться в многофункциональный центр спортивных мероприятий.
Как сообщила главный референт комитета по городскому развитию Рижской думы Илва Скреба, городской архитектор Петерис Ратас и Департамент городского развития считают Скансте более подходящим местом для национального стадиона. Среди аргументов - соответствие приоритетам развития Риги и пригодность окружающей территории для проекта такого масштаба. Кроме того, инвестиции в инфраструктуру на других возможных площадках были бы значительно выше.
По словам Бергхолца, при выборе места учитывались преимущества и недостатки разных территорий, а также мнения спортивных экспертов и специалистов по территориальному планированию.
"Это позволило бы целенаправленно развивать эту территорию как многофункциональный спортивный центр, или спортивную милю Скансте", - заявил он.
При этом Луцавсалу, по мнению политика, целесообразнее сохранить для других нужд города и его жителей. Размещение стадиона рядом с Xiaomi Arēna позволило бы двум крупным площадкам совместно использовать развитую инфраструктуру и обслуживать большое количество посетителей.
Одним из главных преимуществ Скансте Бергхолцс называет расположение недалеко от центра Риги и удобную доступность из других районов города. Здесь также можно было бы создать необходимое количество парковочных мест. Кроме того, в Скансте уже проходят крупные международные спортивные мероприятия, собирающие множество зрителей. Строительство национального стадиона, как считает председатель комитета, могло бы дать дополнительный импульс развитию всего района. Проект способен создать новые возможности для спорта, отдыха и проведения массовых мероприятий, а также привлечь связанные со спортом предприятия, гостиницы, магазины и другие компании сферы услуг.
Читайте продолжение после рекламы
Отдельно Бергхолц предлагает рассмотреть модель государственно-частного партнерства. Поскольку земля в этой части города принадлежит государству и самоуправлению, проект, по его мнению, мог бы объединить ресурсы публичного и частного секторов и обеспечить стадиону устойчивое развитие и дальнейшую работу.
"Настал последний момент для принятия решений о развитии современной футбольной инфраструктуры. Если город и Латвийская футбольная федерация объединят усилия и будут действовать быстро, мы могли бы совместно призвать государство поддержать этот значимый для всей страны проект", - подчеркнул Бергхолц.