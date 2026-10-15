Оставим Луцавсалу для другого - предлагают изменить место строительства футбольного стадиона

Одним из главных преимуществ Скансте Бергхолцс называет расположение недалеко от центра Риги и удобную доступность из других районов города. Здесь также можно было бы создать необходимое количество парковочных мест. Кроме того, в Скансте уже проходят крупные международные спортивные мероприятия, собирающие множество зрителей. Строительство национального стадиона, как считает председатель комитета, могло бы дать дополнительный импульс развитию всего района. Проект способен создать новые возможности для спорта, отдыха и проведения массовых мероприятий, а также привлечь связанные со спортом предприятия, гостиницы, магазины и другие компании сферы услуг.