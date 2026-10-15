Сейм принял новые правила: за помощь нелегальным мигрантам - до 12 лет тюрьмы
В Латвии существенно ужесточили уголовные наказания за незаконное пересечение государственной границы, содействие нелегальному пребыванию иностранцев и мошенничество с получением видов на жительство. В наиболее тяжких случаях виновным теперь может грозить до 12 лет лишения свободы.
Сейм Латвии в четверг, 15 октября, в окончательном чтении принял поправки к Уголовному закону, предусматривающие увеличение сроков лишения свободы за ряд преступлений, связанных с незаконной миграцией. Изменения затрагивают статьи 285, 285.1 и 285.2 Уголовного закона. За отдельные нарушения максимальный срок заключения увеличится до шести лет, за более тяжкие преступления - до восьми лет, а при отягчающих обстоятельствах - до десяти или даже 12 лет.
Авторы законопроекта объясняют необходимость ужесточения наказаний нынешней геополитической ситуацией. По их мнению, подобные преступления представляют повышенную опасность, поскольку угрожают неприкосновенности государственной границы, законному контролю за пребыванием людей в стране и национальной безопасности.
Более строгие санкции также должны выполнять профилактическую функцию и удерживать потенциальных нарушителей от совершения преступлений.
В аннотации к законопроекту отмечается, что в последние годы увеличилось количество уголовных процессов, начатых по соответствующим статьям. Так, по фактам незаконного перемещения людей через государственную границу в 2024 году было начато 39 уголовных процессов, в 2025 году - 50. А к 1 июня 2026 года было возбуждено уже 30 таких дел. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении других преступлений, связанных с незаконной миграцией.