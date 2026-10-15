Сейм принял новые правила: за помощь нелегальным мигрантам - до 12 лет тюрьмы

В аннотации к законопроекту отмечается, что в последние годы увеличилось количество уголовных процессов, начатых по соответствующим статьям. Так, по фактам незаконного перемещения людей через государственную границу в 2024 году было начато 39 уголовных процессов, в 2025 году - 50. А к 1 июня 2026 года было возбуждено уже 30 таких дел. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении других преступлений, связанных с незаконной миграцией.