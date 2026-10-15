Главу юридической комиссии Сейма Андрея Юдина обвини в боссинге - сотрудницу увозили на скорой

В своей публикации депутат рассказала, что сначала увидела возле здания Сейма машину скорой помощи, предположив, что кому-то стало плохо. На следующий вечер с ней связался муж одной из сотрудниц парламента и обратился к ней как к депутату с заявлением о предполагаемом агрессивном поведении Юдина.