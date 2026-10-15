Главу юридической комиссии Сейма Андрея Юдина обвини в боссинге - сотрудницу увозили на скорой
Депутат Линда Лиепиня обвинила главу юридической комиссии Сейма Андрея Юдина в жестоком обращении с сотрудницей парламента и потребовала отстранить его от заседаний. Сам Юдин отвергает обвинения и утверждает, что просто высказал претензии к качеству работы одной из сотрудниц.
Глава юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") категорически отрицает обвинения депутата оппозиции Линды Лиепини ("Латвия на первом месте") в насильственном поведении по отношению к сотруднице парламента. По словам Юдина, ситуация связана с оценкой качества работы сотрудницы и передачей информации руководству парламентской администрации.
Лиепиня сообщила о предполагаемом инциденте в социальных сетях и призвала срочно созвать заседание Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям. По ее утверждению, заявления по поводу произошедшего уже поданы в полицию и Государственную инспекцию труда.
В своей публикации депутат рассказала, что сначала увидела возле здания Сейма машину скорой помощи, предположив, что кому-то стало плохо. На следующий вечер с ней связался муж одной из сотрудниц парламента и обратился к ней как к депутату с заявлением о предполагаемом агрессивном поведении Юдина.
Лиепиня потребовала рассмотреть вопрос об исключении Юдина из участия в шести пленарных заседаниях Сейма. Кроме того, она призвала этическую комиссию партии "Новое Единство" оценить его действия.
Депутат утверждает, что произошедшее отразилось на состоянии здоровья сотрудницы, и заявляет, что это не первый случай, когда Юдин, по ее мнению, допускает недопустимое поведение по отношению к политическим оппонентам и участникам заседаний комиссий.
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Лиепиня также призвала политиков и общественных деятелей добиваться того, чтобы Юдин отказался от депутатского мандата следующего, 15-го Сейма.
Сам Юдин изложил другую версию событий. В комментарии агентству LETA он сообщил, что 13 октября проинформировал сотрудницу юридической комиссии и парламентскую администрацию о нескольких допущенных, по его оценке, ошибках, которые свидетельствуют о недостаточной компетентности.
По словам депутата, он попросил администрацию оценить ситуацию, поскольку некоторые ошибки могли создать риски для законодательного процесса. В качестве примера Юдин привел несоответствие в документах законопроекта, из-за которого могло быть проигнорировано предложение, принятое во втором чтении.
Андрей Юдин настаивает, что не прибегал к насилию, а лишь сообщил сотруднице о намерении обратиться к администрации с просьбой оценить ее соответствие занимаемой должности.
Он назвал обвинения в насилии, моббинге и боссинге необоснованными и заявил, что распространители ложной информации должны будут нести за нее ответственность. Сам Юдин считает, что Лиепиня занимается клеветой.
Это не первый конфликт между депутатами. Ранее Лиепиня уже требовала сменить руководство юридической комиссии, поскольку была недовольна стилем работы Юдина.
Обстоятельства произошедшего, а также правомерность выдвинутых обвинений предстоит оценить соответствующим инстанциям. На данный момент стороны публично представили противоположные версии ситуации.