В Латвии закрепили в законе, что животные - не вещи, а живые чувствующие существа
В Латвии официально закрепили новый принцип: животные - не вещи, а живые существа, способные чувствовать. Поправки к Гражданскому закону призваны усилить защиту их жизни и благополучия.
Сейм Латвии в четверг, 15 октября, в окончательном чтении принял поправки к Гражданскому закону, закрепляющие принцип, согласно которому животные не являются вещами, а представляют собой живых и чувствующих существ.
Ранее председатель ответственной Комиссии по юридическим вопросам Андрей Юдин пояснил, что изменения отражают современное этическое отношение общества к животным. "В гражданско-правовых отношениях животное нельзя оценивать только как вещь, стоимость которой определяется в деньгах. Жизнь и благополучие животного являются значимыми ценностями, которые необходимо защищать", - отмечал Юдин.
Поправки закрепляют принцип, что животные не являются вещами, но сохраняют за ними статус объектов гражданского права. При этом нормы вещного права будут применяться лишь в той мере, в какой они совместимы с природой животных как живых, чувствующих существ и законодательством об их защите. Также уточняются положения Гражданского закона о вреде, причиненном животными.
Вопрос пересмотра правового статуса животных получил широкую общественную поддержку после подачи коллективного обращения "Установить в законе, что животное - не имущество, а живое существо". Под ним подписались более 35 тысяч жителей Латвии. Защита животных в стране регулируется также Законом о защите животных.