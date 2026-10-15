В Латвии закрепили в законе, что животные - не вещи, а живые чувствующие существа

Поправки закрепляют принцип, что животные не являются вещами, но сохраняют за ними статус объектов гражданского права. При этом нормы вещного права будут применяться лишь в той мере, в какой они совместимы с природой животных как живых, чувствующих существ и законодательством об их защите. Также уточняются положения Гражданского закона о вреде, причиненном животными.