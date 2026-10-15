Объявлено об объединении банков SEB в Латвии, Литве и Эстонии. Клиентов призвали к бдительности
С 1 января 2027 года банки SEB в Латвии, Литве и Эстонии будут работать как единое юридическое лицо под названием SEB Bank AS. Банк сообщает, что для клиентов все услуги по-прежнему будут доступны в привычном порядке, а действующие договоры останутся в силе. Однако всех призвали быть более внимательными, так как мошенники любят пользоваться временами перемен.
Все права и обязательства существующих банков, а также предоставляемые ими услуги автоматически перейдут к SEB Bank AS, что обеспечит непрерывность отношений с клиентами. В Латвии клиентов будет обслуживать латвийский филиал SEB Bank AS.
"Повседневные банковские услуги, обслуживание на местах и поддержка по-прежнему будут доступны в привычном порядке. Для клиентов объединение будет означать главным образом изменения в юридической структуре банка. В то же время, объединив капитал банков, компетенции сотрудников и ресурсы на уровне Балтии, мы получим больше возможностей для финансирования амбициозных, масштабных и долгосрочных бизнес-проектов, способствующих экономическому росту стран Балтии. А более простая структура управления позволит быстрее реагировать на потребности клиентов и эффективнее внедрять новые продукты и услуги", – говорит руководитель SEB banka Иева Тетере.
Банк также обещает индивидуально проинформировать об изменениях всех частных и корпоративных клиентов – но большинству клиентов не потребуется предпринимать никаких дополнительных действий. В случаях, когда какие-либо действия необходимы, соответствующие клиенты получат подробную информацию.
С 1 января 2027 года защиту вкладов и инвестиций, которую сейчас обеспечивают системы Латвии и Литвы, возьмет на себя эстонский Гарантийный фонд (Tagatisfond). Вклады и инвестиции будут защищены в соответствии с законодательством Эстонии и директивами Европейского союза.
Банк также призывает клиентов сохранять бдительность в отношении попыток мошенничества. Опыт показывает, что мошенники нередко используют периоды перемен, чтобы выдавать себя за представителей финансовых учреждений и вводить клиентов в заблуждение.
По мере приближения даты объединения банков может увеличиться число мошеннических электронных писем, СМС и телефонных звонков. В них клиентов могут призывать, например, обновить личную информацию, подтвердить данные счета или войти в интернет-банк по присланной ссылке.
SEB напоминает, что банк никогда не просит по телефону, электронной почте или в СМС сообщить данные для доступа к интернет-банку, PIN-коды, коды Smart-ID, данные аутентификации или информацию о платежных картах. Также SEB не отправляет в электронных письмах ссылки на интернет-банк. К любым подозрительным сообщениям и звонкам, связанным с объединением банков, следует относиться критически и проверять их достоверность через официальные каналы связи банков.
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Ранее Otkrito.lv писал о том, что популярный у жителей Латвии банк сам передал данные своих клиентов мошенникам.