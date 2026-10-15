Объявлено об объединении банков SEB в Латвии, Литве и Эстонии. Клиентов призвали к бдительности

"Повседневные банковские услуги, обслуживание на местах и поддержка по-прежнему будут доступны в привычном порядке. Для клиентов объединение будет означать главным образом изменения в юридической структуре банка. В то же время, объединив капитал банков, компетенции сотрудников и ресурсы на уровне Балтии, мы получим больше возможностей для финансирования амбициозных, масштабных и долгосрочных бизнес-проектов, способствующих экономическому росту стран Балтии. А более простая структура управления позволит быстрее реагировать на потребности клиентов и эффективнее внедрять новые продукты и услуги", – говорит руководитель SEB banka Иева Тетере.