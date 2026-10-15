"Я закричала так, что услышал весь квартал": в Риге крыса устроила гнездо в детской коляске

"Крысы мигрируют в поисках пищи. В городе обычно теплее, много мест, где можно спрятаться и устроить убежище, а еду можно найти как в подвалах, так и в мусорных контейнерах. Кроме того, многие люди кормят различных животных и птиц, не задумываясь о том, что остатки еды привлекут крыс. Таким образом, на численность грызунов влияют и привычки людей", - рассказал Вилемсонс.