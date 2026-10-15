"Я закричала так, что услышал весь квартал": в Риге крыса устроила гнездо в детской коляске
В Риге вновь стали замечать крыс. Читательница Jauns.lv рассказала о грызунах в Гризинькалнсе, где крысы устроили гнездо в детской коляске. В Рижской думе пояснили, что грызуны время от времени появляются на виду, однако их численность в городе существенно не увеличилась.
Читательница Jauns.lv рассказала, что уже несколько лет периодически замечает крыс в центре Риги и Гризинькалнсе. Грызуны бегают по улицам, возле домов и мусорных контейнеров. Крыс видели в Риге и этой осенью.
"Недавно я шла по улице Звайгжню и снова увидела крысу. Она бежала по тротуару, а затем юркнула в проход возле многоквартирного дома", - рассказала женщина.
Крысы напугали молодую маму, которая собиралась на прогулку с ребенком
Несколько лет назад крысы устроили гнездо в детской коляске читательницы. Коляска стояла в подъезде многоквартирного дома на одной из улиц в том же районе.
"Однажды утром я подошла к коляске, сняла дождевик и накидку на ножки и собиралась поправить лежавшие внутри одеяла. В этот момент я почувствовала рукой что-то влажное и скользкое. Сначала я не могла разглядеть, что это, потому что в подъезде было полутемно.
Через мгновение я увидела, как из коляски выпрыгнула и бросилась прочь большая, черная и отвратительная крыса! Я так испугалась, что закричала. Мне показалось, что меня услышал весь квартал.
Когда первый испуг прошел, я поняла, что крыса устроила в коляске гнездо. Одеяла и часть ткани коляски были изгрызены, а сиденье оказалось залито крысиною мочой и испачкано пометом. Коляска стала непригодной для использования", - поделилась женщина.
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Крыс замечали и в других районах Риги
Обычно семья пользовалась детской коляской каждый день, но перед этим она несколько дней подряд стояла без дела. Когда обнаружили крысиное гнездо, на улице было холодно. Возможно, грызуны искали в коляске теплое укрытие.
Читательница также объяснила, что коляска была тяжелой и массивной, поэтому семья не заносила ее в квартиру каждый вечер, а оставляла в подъезде.
Тогда семья самостоятельно боролась с крысами в подъезде и возле дома. Однако читательница подчеркнула, что проблема грызунов актуальна и в других частях Риги. Крыс замечали как в центре города, так и в Старой Риге. Поэтому, по ее мнению, для борьбы с ними могут потребоваться организованные меры в масштабах всего города.
Людей, которые кормят кошек, просят убирать остатки еды
Координатор проектов отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс пояснил Jauns.lv, что осенью и зимой крысы чаще становятся заметны людям. В это время на улице становится меньше естественной пищи, поэтому грызуны ищут еду возле мусорных контейнеров, заведений общепита и зданий. Крысы также могут появляться на виду, если их потревожили, например во время строительных работ.
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"Крысы мигрируют в поисках пищи. В городе обычно теплее, много мест, где можно спрятаться и устроить убежище, а еду можно найти как в подвалах, так и в мусорных контейнерах. Кроме того, многие люди кормят различных животных и птиц, не задумываясь о том, что остатки еды привлекут крыс. Таким образом, на численность грызунов влияют и привычки людей", - рассказал Вилемсонс.
Почему крыс так трудно вывести
Эти грызуны очень умны и хорошо приспосабливаются к окружающим условиям. Крысы пугливы и выходят на открытые места, только если им не хватает пищи или если их выгнали из укрытий либо напугали, например во время строительных работ.
Поэтому вывести крыс довольно сложно: они с большой осторожностью относятся к найденной пище и новым видам приманок. Например, крысы никогда не съедают всю приманку сразу. Сначала они медленно приближаются к ней, обнюхивают и пробуют совсем немного. Если что-то кажется им подозрительным, они больше не возвращаются к угощению.
Исследователи грызунов даже установили, что самки крыс обучают детенышей оценивать пищу по множеству критериев, чтобы избежать отравления и не попасться на хитро расставленную приманку, рассказал представитель Рижской думы.
Что делать, если в доме появились крысы
Если крыс заметили в многоквартирном доме или рядом с ним, следует обратиться к управляющему домом. В его обязанности входит проведение дератизации раз в квартал.
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Важно, чтобы мусорные контейнеры находились за пределами здания, были закрыты, а территория вокруг них содержалась в чистоте. Управляющие должны следить за тем, чтобы контейнеры не переполнялись, крышки всегда были закрыты, а мусор не разбрасывался по земле. При необходимости следует проводить дополнительные мероприятия по борьбе с грызунами.
Если на жалобы не реагируют, можно обратиться в Инспекцию здравоохранения. Она проведет проверку и, если подтвердится наличие грызунов, обяжет управляющего или собственника здания в течение двух недель организовать необходимые мероприятия по дезинфекции, дезинсекции или дератизации и сообщить об их выполнении инспекции.
За предприятиями пищевой промышленности, заведениями общепита и магазинами следит Продовольственно-ветеринарная служба. Они обязаны соблюдать специальные требования к хранению продуктов и отходов, а также регулярно проводить дератизацию.
"Нельзя сказать, что число крыс в Риге существенно увеличилось"
Представитель Рижской думы признал, что случаи появления крыс на виду периодически фиксируются, однако, по его словам, оснований утверждать, что численность грызунов в Риге существенно выросла, нет.
Наиболее эффективные меры борьбы с крысами - сокращение доступной кормовой базы, в том числе использование закрытых мусорных контейнеров и отказ от разбрасывания остатков еды, ограничение возможностей для перемещения грызунов благодаря герметизации коммуникационных систем и дератизация на территории объектов.
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Если на объектах, принадлежащих самоуправлению, численность крыс внезапно резко увеличивается, проводятся дополнительные мероприятия по борьбе с грызунами.
Владельцы недвижимости должны следить за чистотой
Собственники недвижимости, владельцы и управляющие обязаны поддерживать чистоту на своей территории и прилегающих участках, а также обеспечивать надлежащее санитарное состояние мест размещения мусорных контейнеров.
При этом компания по вывозу отходов имеет право отказаться забирать мусор из контейнерных площадок, если за ними не ухаживают, допускают скопление отходов, привлекающих грызунов, или не проводят дератизацию после их появления.