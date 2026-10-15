Сейм принял решение, благодаря которому многие жители Латвии смогут увеличить свои пенсии

Добровольные взносы для учета стажа пенсионного страхования и страхования на случай безработицы можно будет уплачивать за время учебы после получения среднего образования, последипломного образования или повышения квалификации. Также взносы можно будет уплачивать за период, в течение которого человек ухаживал за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью в возрасте до 16 лет или человеком, достигшим 80-летнего возраста, а также за время, когда мать воспитывала ребенка до восьми лет. Накопленные в Латвии периоды, приравниваемые к трудовому стажу, должны быть подтверждены в соответствии с законом "О государственных пенсиях" и не должны совпадать с другими периодами социального страхования.