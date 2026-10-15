Сейм принял решение, благодаря которому многие жители Латвии смогут увеличить свои пенсии
Чтобы предоставить возможность добровольно уплачивать взносы социального страхования за периоды с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года Сейм в окончательном чтении принял признанные срочными поправки к закону "О государственном социальном страховании".
Эти поправки предусматривают более справедливый подход к людям, которые с 1991 по 1995 год не были социально застрахованы. Многие из них, в том числе матери, воспитывавшие детей, сейчас достигают пенсионного возраста, поэтому возможность дополнить страховой стаж может иметь существенное значение как для определения размера пенсии, так и для других социальных гарантий.
Не учтенный до сих пор страховой стаж может влиять на право на пенсию и ее размер, коэффициент, применяемый при индексации пенсии, а также на размер пособия по безработице. Изменения охватывают период до 31 декабря 1995 года, поскольку с 1 января 1996 года в Латвии была введена система государственного социального страхования, основанная на индивидуальном учете социальных взносов. Поправки позволят определенным группам людей дополнить свой стаж пенсионного страхования и страхования на случай безработицы.
Добровольные взносы для учета стажа пенсионного страхования и страхования на случай безработицы можно будет уплачивать за время учебы после получения среднего образования, последипломного образования или повышения квалификации. Также взносы можно будет уплачивать за период, в течение которого человек ухаживал за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью в возрасте до 16 лет или человеком, достигшим 80-летнего возраста, а также за время, когда мать воспитывала ребенка до восьми лет. Накопленные в Латвии периоды, приравниваемые к трудовому стажу, должны быть подтверждены в соответствии с законом "О государственных пенсиях" и не должны совпадать с другими периодами социального страхования.
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Чтобы соответствующий период включили в страховой стаж, за каждый месяц необходимо будет уплатить добровольный взнос в размере одного процента от минимальной месячной заработной платы, установленной в соответствующем году. Добровольные взносы можно будет уплачивать с 1 октября 2027 года.