"Я не представляю себя вне сельского хозяйства": история успеха 25-летнего фермера из Латгале

Он признается, что его раздражают постоянные жалобы на жизнь в Латвии. "Мне не нравится слышать такие пессимистичные разговоры, потому что я очень люблю свою страну, я патриот Латгале. Я считаю эти разговоры полной глупостью", - говорит молодой фермер. Сам он с детства привык работать на земле и не представляет для себя другой профессии.