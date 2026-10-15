"Я не представляю себя вне сельского хозяйства": история успеха 25-летнего фермера из Латгале
25-летний Жанис Агафонов из Латгале получил награду Министерства земледелия Латвии в конкурсе "Сеятель 2026" в номинации "Успешный молодой фермер". Несколько лет назад он принял семейное хозяйство площадью 22 гектара, а сегодня обрабатывает уже 80 гектаров и планирует расширяться.
От старого трактора до современной техники
Когда Жанис начинал самостоятельно вести хозяйство, полевые работы приходилось выполнять на старом тракторе "Беларусь", доставшемся ему от дедушки. Современная сельскохозяйственная техника стоит дорого, поэтому молодой фермер активно использует возможности европейских фондов и регулярно подает проекты на модернизацию.
Первые одобренные проекты на сумму около 40 тысяч евро позволили приобрести новый трактор и опрыскиватель. Позднее хозяйство обзавелось новой сеялкой и зерноуборочным комбайном. "Проект для молодого фермера финансирует половину расходов: ты тратишь 50 тысяч, а 25 тысяч тебе возвращают", - объясняет Жанис принцип получения европейской поддержки.
На семейных землях он выращивает озимую и яровую пшеницу, овес, ячмень, а также овощи, в том числе чеснок и лук. Кроме того, хозяйство производит сертифицированные семена красного клевера и тимофеевки луговой.
Фермер уделяет большое внимание плодородию почвы. Он использует зеленые удобрения и чередует культуры, чтобы земля сохраняла свои свойства. Например, после зерновых может посеять красный клевер или тимофеевку луговую, которые помогают обогащать почву азотом.
Урожайность выросла вдвое благодаря технологиям
Предыдущие поколения семьи относились к сельскому хозяйству скорее как к увлечению, поэтому урожаи были сравнительно небольшими. Жанис решил изменить подход, применив знания, полученные в Малнавском колледже, где он изучал сельскохозяйственное предпринимательство.
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"В школе я изучил новейшие технологии повышения урожайности. У моих предшественников урожайность составляла две-три тонны с гектара, а теперь мы собираем около пяти-шести тонн", - рассказывает молодой фермер.
Он объясняет, что теперь поля обрабатываются микроэлементами, а решения принимаются с учетом научных знаний. Для получения информации и развития хозяйства Жанис иногда обращается даже к искусственному интеллекту. По его словам, современный подход позволяет не только увеличивать урожайность, но и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы.
"У нас свободной земли вообще нет"
Жанис не согласен с распространенным представлением о том, что латгальские сельские территории приходят в упадок, а поля зарастают и остаются невостребованными. "В наших краях свободной земли вообще нет. Здесь все работают. У меня три соседа, и у каждого по 100 гектаров", - рассказывает фермер.
Одной из главных проблем региона он считает нехватку работников. Местные жители не особенно стремятся устраиваться на оплачиваемую работу в сельском хозяйстве, поэтому в ведении хозяйства Жанис полностью полагается на помощь семьи.
При этом, по его словам, конкуренция за земельные ресурсы не мешает фермерам поддерживать хорошие отношения и делиться опытом. "Здесь у нас очень хорошие соседи. Если кто-то мне звонит и о чем-то спрашивает, я всегда с удовольствием делюсь опытом и рассказываю все, что знаю", - говорит он.
Молодой фермер не собирается уезжать из Латвии
Жанис с большой теплотой относится к своей стране и родному региону. Он не склонен жаловаться на трудные времена и замечает положительные изменения в сельской местности. По его наблюдениям, люди начинают покупать квартиры в сельских поселениях, которые годами пустовали, а некоторые постепенно возвращаются из больших городов.
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Фермер также считает, что заработки за границей уже не настолько привлекательны, как прежде. "За границей больше нельзя заработать столько, сколько раньше. Мой друг проработал там четыре года и теперь уже думает о возвращении домой", - рассказывает Жанис.
Он признается, что его раздражают постоянные жалобы на жизнь в Латвии. "Мне не нравится слышать такие пессимистичные разговоры, потому что я очень люблю свою страну, я патриот Латгале. Я считаю эти разговоры полной глупостью", - говорит молодой фермер. Сам он с детства привык работать на земле и не представляет для себя другой профессии.
Чеснок по шесть евро за килограмм и планы на тысячу гектаров
Получение государственной награды не заставило Жаниса остановиться на достигнутом. Напротив, он строит еще более амбициозные планы. "В будущем я хочу обрабатывать территорию площадью 1000 гектаров. Планирую постепенно отказаться от выращивания зерновых и больше сосредоточиться именно на семеноводстве, а также на выращивании чеснока", - рассказывает он.
Чеснок уже стал прибыльным направлением семейного бизнеса. Продукцию продают на региональных ярмарках, а также дистанционно, отправляя заказы через посылочные автоматы. Для продвижения товаров фермер использует социальные сети. Цены зависят от размера чеснока: крупный стоит шесть евро за килограмм, средний - четыре евро, мелкий - три евро.
Однако конкурировать с импортной продукцией непросто. По словам Жаниса, цены, по которым чеснок предлагают крупные магазины, пока не позволяют ему выгодно поставлять туда собственный урожай. Молодой фермер рассчитывает решить эту проблему за счет европейского финансирования. Он планирует приобрести специализированную технику и механизировать производство, значительно сократив объем ручного труда. Это должно помочь хозяйству конкурировать с продукцией из Испании и Китая.
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"Жаль, что дедушка не дожил"
Награда конкурса "Сеятель 2026" стала для Жаниса подтверждением того, что он выбрал правильный путь. Теперь он хочет добиться еще одного признания - получить звание "Хозяйство года".
Полученное отличие он вспоминает с большой радостью.
"Для меня это было словно день рождения, который продолжался несколько дней: постоянно звонили, поздравляли и желали всего хорошего. Я искренне рад этому признанию, потому что для меня было важно понять, что я делаю все правильно", - говорит фермер.
С улыбкой Жанис вспоминает, что в начале пути и отец, и дедушка советовали ему заняться чем-нибудь другим: они считали, что в сельском хозяйстве невозможно заработать. Но молодой человек не захотел отказываться от своего призвания. "Я даже не могу представить себя вне сельского хозяйства. Если бы у меня не было собственного хозяйства, я пошел бы работать в поле к кому-нибудь другому. Я занимаюсь этим с самого детства", - признается он.
Теперь вся семья гордится его достижениями. После получения награды, смеется Жанис, не обошлось и без хорошего праздника. Но в этот радостный момент ему не хватало одного человека - дедушки, от которого он унаследовал первые гектары земли и старый трактор. "К сожалению, дедушка не дожил до того момента, когда я получил эту награду. Но я верю, что он сейчас все это видит с небес", - говорит молодой фермер.