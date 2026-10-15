Самолет airBaltic совершил экстренную посадку в аэропорту Брюсселя
Фото: LETA
У самолета возникли технические проблемы (иллюстративное фото).
В мире

Самолет airBaltic совершил экстренную посадку в аэропорту Брюсселя

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Вечером в среду самолет латвийской авиакомпании airBaltic совершил экстренную посадку в аэропорту Брюсселя из-за технических проблем.

Об этом бельгийскому информационному агентству Belga сообщил представитель аэропорта. Самолет вылетел из столицы Германии Берлина, а его пунктом назначения был аэропорт Завентем в Брюсселе.

Первое сообщение об инциденте поступило незадолго до 22:00. Никто не пострадал. По словам представителя аэропорта, экстренная посадка прошла без осложнений.

Пока неизвестно, какие именно технические проблемы возникли и что стало их причиной.

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