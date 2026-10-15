"Единственный правильный ответ - усилить санкции": Браже резко отреагировала на заявления Трампа о России

Одной из необходимых мер она назвала запрет на транзит российского зерна через территорию всего Евросоюза. Этот призыв Браже вновь озвучила в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Кроме того, глава латвийского МИД призвала восстановить санкции в отношении двух миллиардеров, ранее исключенных из санкционного списка. По ее словам, страны Балтии уже представили соответствующее предложение. Браже считает, что возвращение этих ограничений оказало бы большее влияние на режим президента России Владимира Путина, чем возобновление экспорта дизельного топлива.