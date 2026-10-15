"Единственный правильный ответ - усилить санкции": Браже резко отреагировала на заявления Трампа о России
Противоречивые заявления Дональда Трампа о санкциях против России вызывают беспокойство в Европе. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже считает, что ответом должны стать новые ограничения против Москвы и более активная поддержка Украины.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") считает, что Европейский союз должен ответить на противоречивые сигналы США относительно санкций против России ужесточением ограничений и увеличением практической помощи Украине. Об этом она заявила в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения. По словам Браже, заявления президента США Дональда Трампа порой удивляют даже дипломатов и создают дополнительные сложности. Однако, оценивая отношения Латвии и США, необходимо ориентироваться прежде всего на практическое сотрудничество и конкретные решения.
Министр подчеркнула, что пока нет доказательств изменения стратегического партнерства Латвии с Соединенными Штатами. Это касается как отношений США со странами Балтии, так и сотрудничества в рамках НАТО.
В то же время заявления о возможном смягчении санкций, в том числе об ограничениях на экспорт российского дизельного топлива, вызывают обеспокоенность. По мнению Браже, Европе следует отвечать на такие сигналы конкретными действиями, а не новыми публичными перепалками и взаимной критикой.
"Единственный правильный ответ - еще больше усилить санкции", - заявила министр, призвав одновременно увеличить помощь Украине.
Одной из необходимых мер она назвала запрет на транзит российского зерна через территорию всего Евросоюза. Этот призыв Браже вновь озвучила в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Кроме того, глава латвийского МИД призвала восстановить санкции в отношении двух миллиардеров, ранее исключенных из санкционного списка. По ее словам, страны Балтии уже представили соответствующее предложение. Браже считает, что возвращение этих ограничений оказало бы большее влияние на режим президента России Владимира Путина, чем возобновление экспорта дизельного топлива.
Читайте продолжение после рекламы
Комментируя заявления Трампа о так называемом энергетическом перемирии, министр отметила, что действия России не свидетельствуют о намерении соблюдать договоренности. По ее словам, российские атаки на Украину продолжаются, затрагивая гражданские объекты и мирных жителей.
Украина, европейские государства и другие страны, оказывающие ей поддержку, были бы рады реальному перемирию, подчеркнула Браже. Однако на данный момент свидетельств того, что оно действительно действует, нет. "Этот варварский режим ничего не изменил", - заявила министр. Она призвала продолжать практическую помощь Украине и напомнила, что поддержать страну могут и обычные жители, в том числе посредством пожертвований.