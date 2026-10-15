"Даже когда меня нет дома, становится дороже": латвиец пожаловался на счета за электричество
Одни жители Латвии платят за электричество меньше 20 евро в месяц, другие тратят до 400 евро. В соцсетях обсуждают счета за электроэнергию и пытаются понять, почему расходы растут даже в пустующей квартире.
Почему счет за электричество продолжает расти, даже если дома никто не живет? Этот вопрос стал поводом для обсуждения в социальной сети Threads, где жители Латвии поделились своими ежемесячными расходами на электроэнергию. Судя по комментариям, суммы могут отличаться в десятки раз.
Пользователь под именем gunarix поинтересовался, сколько другие платят за электричество в среднем за месяц. При этом он признался, что не понимает, почему его счета становятся все больше, даже когда он практически не пользуется электричеством. "У меня загадочным образом становится все дороже и дороже, даже в те месяцы, когда меня вообще нет дома", - написал автор публикации.
Ответы показали, насколько разными могут быть расходы домохозяйств. Один из участников обсуждения сообщил, что платит около 35 евро в месяц, другой - немного меньше 40 евро. Еще один пользователь назвал сумму в 44 евро. Однако встречаются и значительно более высокие счета. Пользовательница zirnezane рассказала, что ежемесячно отдает за электричество от 350 до 400 евро. При этом она не уточнила, какой у нее дом и сколько электроэнергии потребляет ее хозяйство.
Другие участники обсуждения тратят гораздо меньше. Например, пользовательница madara.martini рассказала, что ее счет обычно не превышает 20 евро. "Обычно около 20 евро. Один месяц меня не было дома, и тогда вышло 15 евро - только из-за холодильника", - поделилась она.
Еще одна участница дискуссии рассказала о расходах при использовании тарифа с биржевой ценой. По ее словам, при однофазном подключении счет в среднем составляет около 40 евро. Если стиральная машина и сушильная машина работают особенно интенсивно, расходы могут вырасти примерно до 50 евро. При этом в доме много электроприборов.
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Некоторые комментаторы считают, что постоянная погоня за самыми дешевыми часами электроэнергии не всегда оправданна. Один из владельцев частного дома рассказал, что предпочел договор с фиксированной ценой, чтобы не зависеть от колебаний биржевых тарифов. При потреблении около 350 киловатт-часов в месяц он платит примерно 70 евро. По его расчетам, с учетом всех расходов один киловатт-час обходится приблизительно в 20-22 цента. "Без стресса по поводу того, когда что использовать и где горит свет, - практически везде", - написал мужчина. Он добавил, что не хочет существенно ограничивать себя в использовании электричества ради экономии одного евро в день.
Почему за электричество приходится платить, даже если дома никого нет?
Счет за электроэнергию состоит не только из платы за фактически потребленные киловатт-часы. В него также входят расходы на услуги распределительной системы, включая фиксированную плату за поддержание подключения. В зависимости от договора могут взиматься и другие постоянные платежи.
Поэтому даже при минимальном потреблении счет не обязательно будет нулевым. Кроме того, холодильник, интернет-роутер и другие подключенные к сети устройства продолжают расходовать электроэнергию, даже когда жильцов нет дома.
На итоговую сумму влияет и выбранный тариф. При биржевой цене важны не только объем потребления, но и время суток, в которое используется электричество. Поэтому одинаковый расход энергии в разные месяцы не гарантирует одинаковых счетов.