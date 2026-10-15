"Даже когда меня нет дома, становится дороже": латвиец пожаловался на счета за электричество

Некоторые комментаторы считают, что постоянная погоня за самыми дешевыми часами электроэнергии не всегда оправданна. Один из владельцев частного дома рассказал, что предпочел договор с фиксированной ценой, чтобы не зависеть от колебаний биржевых тарифов. При потреблении около 350 киловатт-часов в месяц он платит примерно 70 евро. По его расчетам, с учетом всех расходов один киловатт-час обходится приблизительно в 20-22 цента. "Без стресса по поводу того, когда что использовать и где горит свет, - практически везде", - написал мужчина. Он добавил, что не хочет существенно ограничивать себя в использовании электричества ради экономии одного евро в день.