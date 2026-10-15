В Латвии продолжается снижение рождаемости: опубликованы неутешительные данные за этот год
За первые восемь месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 7648 новорожденных - на 4,8%, или на 387 детей, меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.
В том числе среди зарегистрированных за восемь месяцев 2026 года новорожденных было 3942 мальчика - на 5,8% (242 ребенка) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число девочек составило 3706, что меньше на 3,8% (145 детей).
В августе число зарегистрированных новорожденных в Латвии второй месяц подряд превысило 1000. В этом году в августе зарегистрировано 1035 детей - на 5,9% (65) меньше, чем в августе 2025 года. Среди них 538 мальчиков и 497 девочек.
За первые восемь месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 17 218 умерших - на 1,3% (219 человек) меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда умерли 17 437 человек.
Таким образом, за восемь месяцев число умерших превысило число родившихся на 9570 человек. За соответствующий период прошлого года превышение составляло 9402 человека.
В январе-августе 2026 года в Латвии зарегистрировано 7050 браков - на 7,5% (568) меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
По предварительным данным, на 1 сентября этого года население Латвии составляло 1,83 млн человек.