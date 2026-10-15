В Латвии продолжается снижение рождаемости: опубликованы неутешительные данные за этот год

В том числе среди зарегистрированных за восемь месяцев 2026 года новорожденных было 3942 мальчика - на 5,8% (242 ребенка) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число девочек составило 3706, что меньше на 3,8% (145 детей).