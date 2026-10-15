"Сильный язык создает безопасную Латвию": Ринкевич обращается к жителям в День государственного языка
Фото: Ivars Soikāns/LETA
"Сильный язык создает безопасную Латвию. А богатый язык создает богатый народ", - отметил Ринкевич.
В Латвии

"Сильный язык создает безопасную Латвию": Ринкевич обращается к жителям в День государственного языка

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Сегодня, 15 октября, Латвия отмечает День государственного языка, призывая обратить внимание на важность латышского языка и его использования в повседневной жизни.

По словам президента, латышский язык помогает людям понимать друг друга и сближает всех, кому дорога Латвия. "Сильный язык создает безопасную Латвию. А богатый язык создает богатый народ", - отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Президент подчеркнул, что в Латвии много выдающихся писателей и поэтов - как признанных мастеров прошлого, так и авторов, формирующих современные литературные тенденции. Среди них есть те, кто веселит читателей, и те, кто вызывает у них гнев.

Ринкевич поблагодарил всех, кто каждый день пишет, говорит и поет на латышском языке, делая это грамотно, красиво и увлекательно. "Сегодня подходящий день, чтобы прочитать произведение одного из наших писателей или поэтов. Будем беречь латышский язык - так мы будем беречь и нашу любимую Латвию", - заявил президент.

День государственного языка в Латвии отмечается ежегодно 15 октября. В этот день в 1998 году Сейм принял поправки к статье 4 Конституции, закрепившие статус латышского языка как государственного.

Темы

СеймЛатышский языкЛатвияЭдгар Ринкевич

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