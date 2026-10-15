"Сильный язык создает безопасную Латвию": Ринкевич обращается к жителям в День государственного языка

Ринкевич поблагодарил всех, кто каждый день пишет, говорит и поет на латышском языке, делая это грамотно, красиво и увлекательно. "Сегодня подходящий день, чтобы прочитать произведение одного из наших писателей или поэтов. Будем беречь латышский язык - так мы будем беречь и нашу любимую Латвию", - заявил президент.