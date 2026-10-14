Покупки на Temu, Shein и AliExpress становятся еще дороже: заказал на 17 евро - заплатил 33

Этот сбор станет дополнением к фиксированной таможенной пошлине в размере трех евро, которая с 1 июля применяется к товарам в посылках стоимостью не более 150 евро. Таким образом, с ноября за одну товарную позицию придется заплатить в общей сложности 5 евро - три евро таможенной пошлины и два евро сбора за обработку. Кроме того, необходимо учитывать налог на добавленную стоимость (НДС).