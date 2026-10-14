Покупки на Temu, Shein и AliExpress становятся еще дороже: заказал на 17 евро - заплатил 33
С 1 ноября 2026 года в Европейском союзе начнет действовать новый сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. Он затронет и жителей Латвии, которые заказывают товары на популярных интернет-площадках Temu, Shein и AliExpress. Новый платеж дополнит таможенную пошлину, введенную в июле, поэтому покупки за пределами ЕС могут заметно подорожать.
Согласно реформе таможенной системы ЕС, с 1 ноября за каждую товарную позицию в посылке из страны за пределами Евросоюза будет взиматься плата за обработку в размере двух евро.
Этот сбор станет дополнением к фиксированной таможенной пошлине в размере трех евро, которая с 1 июля применяется к товарам в посылках стоимостью не более 150 евро. Таким образом, с ноября за одну товарную позицию придется заплатить в общей сложности 5 евро - три евро таможенной пошлины и два евро сбора за обработку. Кроме того, необходимо учитывать налог на добавленную стоимость (НДС).
Новые правила коснутся не только популярных китайских интернет-магазинов, но и покупок из США, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и других стран, не входящих в ЕС.
5 евро за одну товарную позицию - как рассчитывается плата
Важно учитывать, что сбор начисляется не за каждый отдельный предмет, а за каждую товарную позицию. Несколько товаров могут относиться к одной позиции, если у них одинаковая таможенная классификация, существенные характеристики и страна происхождения.
Например, если в одной посылке находятся пять одинаковых футболок, которые относятся к одной товарной позиции, за них начислят одну таможенную пошлину в размере трех евро и один сбор за обработку в размере двух евро.
Но если в заказе три футболки и наручные часы, это уже две разные товарные позиции. В таком случае таможенная пошлина составит шесть евро, а сбор за обработку - четыре евро. Всего придется заплатить десять евро, не считая НДС.
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За товары на 17 евро придется заплатить 33,04 евро
Служба государственных доходов Латвии (VID) приводит пример, показывающий, насколько сильно дополнительные платежи могут увеличить стоимость недорогих покупок.
Предположим, покупатель заказывает в интернет-магазине за пределами ЕС два разных товара стоимостью семь и десять евро. Доставка стоит еще один евро.
В этом случае дополнительные расходы составят:
- таможенная пошлина - 6 евро;
- НДС - 5,04 евро;
- сбор за обработку - 4 евро.
В результате товары общей стоимостью 17 евро вместе с доставкой и дополнительными платежами обойдутся покупателю в 33,04 евро.
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Нужно ли самостоятельно оформлять посылку на таможне?
Не всегда. По информации VID, порядок уплаты зависит от того, взимает ли интернет-магазин необходимые платежи при оформлении заказа.
Если продавец использует специальный режим IOSS, налоги и сбор за обработку могут быть включены в платеж уже во время покупки. В таком случае покупатель оплачивает необходимые суммы вместе с заказом, а таможенные формальности может взять на себя продавец или компания, доставляющая посылку.
Если платежи заранее не взимались, их придется оплатить при таможенном оформлении.
Жители Латвии смогут оформить необходимые документы самостоятельно через Электронную систему декларирования VID (EDS) либо поручить это Latvijas Pasts, экспресс-почтовым компаниям или другим поставщикам услуг таможенного оформления. При этом за услуги таких компаний может взиматься дополнительная плата.
Поэтому перед покупкой стоит проверить, включены ли налоги и сборы в итоговую сумму заказа и не возникнут ли дополнительные расходы при получении посылки.
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Почему ЕС вводит новые сборы
Цель изменений - уменьшить нагрузку на таможенные службы из-за огромного количества небольших посылок и создать более равные условия конкуренции между торговцами из ЕС и продавцами из третьих стран.
По данным Европейской комиссии, в 2025 году в Евросоюз ввезли около 5,9 млрд единиц товаров низкой стоимости. Это в четыре раза больше, чем в 2022 году.
Еврокомиссия также указывала, что прежнее освобождение от таможенной пошлины для товаров стоимостью до 150 евро давало преимущества продавцам за пределами ЕС. Кроме того, некоторые отправления намеренно разделяли на небольшие посылки или указывали заниженную стоимость товаров, чтобы избежать таможенных платежей.
Еще одна проблема - безопасность продукции. По данным европейских учреждений, часть товаров, поступающих из зарубежных интернет-магазинов, не соответствует требованиям ЕС к безопасности и качеству.
Новый сбор призван покрыть расходы на таможенный контроль, включая проверку информации, анализ рисков и необходимые физические проверки товаров.
Будут ли облагаться сборами подарки из-за границы?
Новые платежи в первую очередь касаются коммерческих отправлений - товаров, приобретенных в интернет-магазинах.
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Для некоммерческих отправлений, когда один частный человек отправляет другому подарок, сохраняется освобождение от таможенной пошлины, НДС и сбора за обработку, если стоимость посылки не превышает 45 евро. Однако такие подарки все равно необходимо декларировать.
Для коммерческих посылок стоимостью более 150 евро применяются обычная таможенная пошлина в зависимости от вида товара, НДС и новый сбор за обработку.
При этом фиксированная таможенная пошлина в размере трех евро является временной мерой. Ее планируется применять до 1 июля 2028 года. После этого предполагается перейти на новую таможенную систему, в которой налогообложение товаров будет рассчитываться по обычным таможенным тарифам.