В Пурвциемсе водитель повредил две машины при парковке: полиция заподозрила наркотическое опьянение
Обычная попытка припарковать BMW во дворе рижского Пурвциемса закончилась поврежденными автомобилями и задержанием водителя. Мужчина вел себя странно, а проверка на алкоголь не подтвердила опьянение.
В рижском микрорайоне Пурвциемс молодой водитель BMW во время парковки во дворе не справился с управлением и повредил два автомобиля - Toyota и Volvo. Вскоре на место прибыли сотрудники Госполиции, которым пришлось разбираться не только в обстоятельствах происшествия, но и в состоянии самого водителя.
Как сообщает передача "Degpunktā", полицейские вывели из серого BMW молодую пару. Передняя часть и правый бок машины были повреждены. Судя по обстановке во дворе, водитель задел автомобили, припаркованные вдоль дома. Поведение молодого человека вызвало у правоохранителей подозрения, поэтому они проверили, не употреблял ли он алкоголь. Однако алкогольное опьянение не подтвердилось. Это заставило полицейских предположить, что водитель мог находиться под воздействием других веществ.
Перед задержанием сотрудники полиции позволили паре попрощаться. Девушка водителя эмоционально реагировала на происходящее и не хотела отпускать своего спутника. Полицейским пришлось успокаивать ее, после чего мужчину задержали и посадили в служебный автомобиль. Полицейским предстояло найти владельцев поврежденных машин. В этом им помогли местные жители, которые не только знали, кому принадлежат Toyota и Volvo, но и были знакомы с задержанным молодым человеком.
Владелец Toyota вскоре вышел во двор, чтобы оформить необходимые документы. Хозяин Volvo жил в том же подъезде. О происходящем его также предупредили соседи. Toyota получила значительно более серьезные повреждения, поэтому владелец Volvo отнесся к поцарапанной задней части своей машины сравнительно спокойно. "Неудивительно", - коротко заметил он. При этом мужчину больше беспокоил вопрос, есть ли у водителя BMW обязательная страховка гражданско-правовой ответственности (OCTA) и в какой страховой компании она оформлена.
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Поскольку у полиции возникло подозрение, что молодой человек управлял автомобилем под воздействием наркотических веществ, его доставили в медицинское учреждение для проведения экспертизы. Ее результаты должны помочь установить, находился ли водитель в состоянии наркотического опьянения.