В Пурвциемсе водитель повредил две машины при парковке: полиция заподозрила наркотическое опьянение

Перед задержанием сотрудники полиции позволили паре попрощаться. Девушка водителя эмоционально реагировала на происходящее и не хотела отпускать своего спутника. Полицейским пришлось успокаивать ее, после чего мужчину задержали и посадили в служебный автомобиль. Полицейским предстояло найти владельцев поврежденных машин. В этом им помогли местные жители, которые не только знали, кому принадлежат Toyota и Volvo, но и были знакомы с задержанным молодым человеком.