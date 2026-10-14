Рижский Центральный рынок масштабно меняется! Стало известно, что произойдет с историческими павильонами

Обновляя исторические павильоны и прилегающую территорию, предприятие повысит безопасность зданий и инфраструктуры, сохранив особый характер рынка и дополнив его современными заведениями общественного питания и комфортным общественным пространством для рижан и гостей города. "Принятое решение знаменует новый этап развития Рижского Центрального рынка - от проведения отдельных неотложных ремонтных работ мы можем перейти к целенаправленному, долгосрочному планированию восстановления и развития рынка. Это позволит нам не только постепенно привести в порядок исторические павильоны и инфраструктуру, но и создать современную, оживленную рыночную среду. Будущее рынка тесно связано с людьми, которые ежедневно торгуют здесь и приходят за покупками. Поэтому наша цель - создать лучшие условия труда для торговцев, более удобную и приятную среду для посетителей, одновременно укрепляя конкурентоспособность рынка. По мере приближения столетия рынка мы хотим сохранить его особый характер и дать людям больше поводов возвращаться сюда", - отмечает председатель правления Rīgas nami Оярс Валкерс.