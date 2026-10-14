Рижский Центральный рынок масштабно меняется! Стало известно, что произойдет с историческими павильонами
Компания Rīgas nami планирует к столетию Рижского Центрального рынка в 2030 году отреставрировать исторические павильоны и улучшить рыночную инфраструктуру, инвестировав 21,2 миллиона евро. В среду Рижская дума поддержала предложение продлить договор с Rīgas nami об управлении и обслуживании рынка до 24 апреля 2067 года.
Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс подчеркнул, что развитие рынка не должно ограничиваться благоустройством торговых площадей. По его мнению, наряду с качественными продуктами питания и предпринимательством необходимо развивать культуру, творческие индустрии, образование, инновации и общественную деятельность. При этом важно сохранить историческую архитектуру, идентичность и торговую функцию рынка.
Обновляя исторические павильоны и прилегающую территорию, предприятие повысит безопасность зданий и инфраструктуры, сохранив особый характер рынка и дополнив его современными заведениями общественного питания и комфортным общественным пространством для рижан и гостей города. "Принятое решение знаменует новый этап развития Рижского Центрального рынка - от проведения отдельных неотложных ремонтных работ мы можем перейти к целенаправленному, долгосрочному планированию восстановления и развития рынка. Это позволит нам не только постепенно привести в порядок исторические павильоны и инфраструктуру, но и создать современную, оживленную рыночную среду. Будущее рынка тесно связано с людьми, которые ежедневно торгуют здесь и приходят за покупками. Поэтому наша цель - создать лучшие условия труда для торговцев, более удобную и приятную среду для посетителей, одновременно укрепляя конкурентоспособность рынка. По мере приближения столетия рынка мы хотим сохранить его особый характер и дать людям больше поводов возвращаться сюда", - отмечает председатель правления Rīgas nami Оярс Валкерс.
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Работы в каждом павильоне будут различаться. Общий объем инвестиций составит 19 млн евро. В Рыбном павильоне проведут масштабную реконструкцию, сохранив торговлю рыбой и морепродуктами. Бывший Овощной павильон приспособят для торговли мясной продукцией, а в Гастрономическом павильоне проведут работы, чтобы адаптировать его для продажи молочных продуктов и бакалеи. В бывшем Молочном павильоне планируется развивать сферу общественного питания.
Также запланированы работы по обеспечению безопасности конструкций бывшего Мясного павильона. До лета 2027 года будут восстановлены несущие конструкции подвального этажа и металлические несущие конструкции крыши.
До мая 2027 года планируется объявить аукцион на право аренды павильона, чтобы привлечь долгосрочного арендатора, который займется восстановлением здания, сохранит его культурно-историческую ценность и обеспечит дальнейшее развитие. В перспективе павильон должен превратиться в многофункциональный объект, открытый для публики и дополняющий предложение Центрального рынка.
Предусмотрены также работы по улучшению общей инфраструктуры павильонов, в том числе приведению в порядок фасадов, освещения, гидроизоляции и наружных инженерных сетей. Обширные подвальные помещения павильонов планируется приспособить для нужд гражданской обороны.
На развитие общественного пространства под открытым небом предусмотрено не менее 3,5 млн евро. Работы планируется проводить поэтапно, по возможности обеспечивая непрерывную работу рынка во время строительства. При обновлении открытых территорий и павильонов будет предусмотрено решение и для торговли овощами и фруктами.
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Разработать единую концепцию развития павильонов и прилегающей территории поможет международный конкурс архитектурных и дизайнерских проектов, который организует Rīgas nami. Результаты конкурса позволят развивать территорию Рижского Центрального рынка гармонично, руководствуясь едиными принципами дизайна.
Финансирование планируется обеспечить за счет собственных средств предприятия, фондов и программ Европейского союза, займов и других финансовых инструментов. Дополнительные средства из бюджета самоуправления привлекать не предполагается.
Развитие рынка должно опираться на несколько принципов: качественное и устойчивое предложение продуктов питания, создание зеленого и доступного общественного пространства, поддержку культуры, творческих индустрий и местного предпринимательства, а также прозрачное и профессиональное управление. На заседании представители оппозиции раскритиковали работу Rīgas nami по управлению рынком. Депутат Юлия Степаненко ("СВ/Младолатыши") назвала предложенную идею "абсолютно бредовой". Оппозиция также просила отложить рассмотрение вопроса, поскольку запрошенный бизнес-план рынка депутаты получили только накануне и не успели с ним ознакомиться. Однако просьба не была удовлетворена.
С 2023 года, когда Rīgas nami переняло управление Центральным рынком, в его развитие и неотложные работы вложено более 4,4 млн евро. На эти средства отремонтирована крыша, ее металлические конструкции и подвальный этаж овощного павильона, укреплены металлические конструкции крыши молочного павильона и выполнены другие работы по сохранению исторических зданий.
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В июне из-за угрозы безопасности был закрыт мясной павильон. После этого в отставку ушли совет предприятия, в который входили Андрис Лиепиньш и Илзе Букулде, а также член правления Марцис Будлевскис.